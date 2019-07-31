Red Velvet襲港狂擦點心 最想睇夜景逛夜市

【明報專訊】韓國女團Red Velvet昨日以品牌大使身分，在香港國際機場二號客運大樓為機場免稅店周年慶活動演出，吸引超過200名粉絲到場支持。

演出前，Red Velvet的5名成員Irene、Seulgi、Wendy、Joy和Yeri出席記者會分享化妝、護膚心得及訪港感受。她們喜歡吃蛋撻、飲奶茶和點心等，來港這兩天都有吃點心。Wendy兒時曾來港坐纜車到山頂，十分難忘，希望下次有機會與成員一起去。Seulgi謂每次來港行程緊密，若有兩周假期，她會來港好好遊覽，她大讚香港有很多美麗建築物，夜景很美，「前晚我跟Irene去了一幢高樓大廈欣賞香港夜景，看足一星期也不會厭；我還想坐渡海小輪和逛夜市，感受香港獨特文化，以及品嘗地道美食」。

至於Red Velvet想與哪名藝人合作？Irene、Joy和Wendy分別想跟Paul Kim、Crush和劉英振合作；Seulgi希望能跟同門大師姐BoA同台演出；Yeri則表示想與Ariana Grande聊天、吃飯和唱歌。

Red Velvet在會上各自分享了扮靚和護膚心得，她們表示夏天飲水和保濕很重要，每天也要敷面膜，做足防曬。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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