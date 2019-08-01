見柳俊江遇襲相片 感驚訝震撼 方健儀心痛無綫新聞部前線同事

【明報專訊】前無綫新聞主播方健儀昨午於8號風球下出席香港開電視舉行的「2019下半年節目巡禮暨記者會」，她擔任《Fit開有條路》主持。對於近日《逃犯條例》修訂風波，無綫新聞部被指立場偏頗，方健儀稱見到目前狀况感到心痛，她肯定舊同事的能力及前線同事的採訪態度，明白大家批評的原因，慶幸香港人有選擇資訊的自由。她又替好友柳俊江在元朗「白衣人」襲擊事件中受傷感驚訝及震撼，幸好對方康復進度快。

香港開電視在記者會推介連串新節目，包括陳慧珊主持的《放學後》，以及《男士堂》、《明日世遺》、《臥底旅行團2.0》、《30分鐘大放餸》及《Fit開有條路》等等。出席藝人有陳慧珊、楊思琦、楊羚、方健儀及陳思銘等，當中李尚正以Elsa造型現身，相當搞笑。一身醫生打扮的方健儀，為節目《Fit開有條路》擔任主持，講一些健康資訊。她笑言喜歡穿醫生袍，因左右兩個口袋夠方便，早前更有機會在電影中客串醫生角色。

主持新節目講健康資訊

方健儀談到同樣曾是新聞主播的好友柳俊江，早前在元朗暴力事件中遭「白衣人」襲擊受傷，她說見到對方血流披面的相片很震撼，起初從社交平台見到柳俊江要入元朗幫忙時，她也一頭問號，擔心對方安全，豈料睡前便在朋友的電話群組中看到對方受傷相片，當刻很驚訝：「幸好他很快報平安，可能平時有運動，康復進度也快，日前還去了看舞台劇，應該沒大礙。」

電視遙控是很好的投票工具

對於觀眾批評無綫新聞部立場偏頗，方健儀慶幸老公做後勤，不用外出，但她見到這個狀况感到心痛，她說：「我離開無綫7年多，看到這狀况很心痛，我很肯定舊同事有工作能力，尤其前線同事對新聞採訪的態度毋容置疑，也明白大家有情緒，以及批評的原因，慶幸香港人還有選擇資訊的自由，電視遙控便是一個很好的投票工具。」

方健儀說另一娘家香港電台的直播及節目反應也很好，有數萬人觀看直播，明白現今傳媒生態要夠快，並指自己十多年的記者生涯，工作壓力和辛苦程度也不及要面對現况的記者，希望大家振作，努力加油。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com