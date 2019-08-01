譚小環食店免費招待「正義年輕人」 有留言將到場搗亂

譚小環和丈夫蔡強榮開辦的食店為免年輕人餓壞身體，只要他們把寫有「我愛香港」的Memo紙交給店員，就有機會獲贈免費食物。

【明報專訊】《逃犯條例》修訂引來的風波至今持續，民間發起各類支持運動，當中不少食肆為「小朋友」提供免費食物，前港姐冠軍譚小環和老公蔡強榮創辦的「渣哥 一九九六」便是其中一間，不少網民表示感謝，讚譚小環美貌與智慧及愛心並重。不過亦有人對此行動表達不滿，留下負面言詞。

「渣哥 一九九六」前日在facebook表示，由昨日開始，凡經目測是正義年輕人，到他們的店用黃色Memo紙寫「我愛香港」交給店員，會獲一張免費食券，但他們會保留最終決定權。

昨日他們再發聲明稱，自宣布推出免費食物行動後，收到很多讚好、支持及鼓勵，但亦有小部分人不滿，留言惡意中傷，誹謗，甚至說要到店亂取食物、搗亂、人身攻擊等，有些留言內容更不堪入目。

擔心年輕人餓壞

聲明表示：「事情其實非常簡單，作為一個普通香港人，知悉有年輕人沒有食物，擔心佢哋餓壞身體，主動請佢哋食少少嘢，實屬小事一樁。任何人要講乜，甚至做乜，悉隨尊便！不滿意的，因為不想浪費時間，所以我們的回應亦只此一次：『人為善，福雖未至，禍必遠離』、『人為惡，禍雖未至，福必遠離』。」最後再強調：「我們不會接受任何捐款。」

娛樂組