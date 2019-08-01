金在奐預告Wanna One將重聚

【明報專訊】前韓國男團Wanna One成員金在奐前晚來港於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行粉絲見面會。金在奐獻唱多首新專輯《Another》的歌曲，包括主打歌《Begin Again》，還自彈自唱《Knockin'on Heaven's Door》，他稱小時候曾經在街頭獻唱這首歌，加上父母十分喜愛，所以特別選擇了此曲。

相隔大半年再來港的金在奐，不忘講廣東話如「我愛你」、「好型呀」及「我好掛住你哋」等，並大讚港迷既美麗又可愛。談到Wanna One解散後的感受，他表示有粉絲相陪不覺孤單，但也十分掛念隊友，由於8月7日是Wanna One出道紀念日，金在奐透露屆時跟隊友可能有聚會。

金在奐自爆雖然是「夜鬼」，凌晨3點才睡覺，但現正減肥，所以不能吃消夜。

金在奐在見面會上公開私人物品，包括在飛機上抱着的公仔，以及在酒店內常吃的水果。他表示抵港後收到粉絲送來的珍珠奶茶及蛋撻，可惜正在減肥，無法品嘗。金在奐還帶來一件浴袍，自言穿上後「好靚仔」，更即場穿著，場面搞笑。最後金在奐表示希望明年來港舉行演唱會，並向港迷大派「心心」才完場。

記者：蘇珮欣