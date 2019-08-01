Lady Gaga咀嘴新歡音響師

【明報專訊】百變天后Lady Gaga今年初與經理人兼未婚夫Christian Carino解除婚約，隨即跟《星夢情深》拍檔畢利巴谷（Bradley Cooper）傳出緋聞，雖然Gaga多次否認，但兩人在頒獎禮等公開場合上舉止親暱，令人半信半疑，加上後來畢利巴谷跟俄羅斯名模女友伊蓮娜（Irina Shayk）分手，Gaga更加蒙上第三者的陰影。不過據《人物》雜誌報道，Gaga日前與一名男子共晉午餐，坐在靠路邊位置，其間Gaga走到該男子身旁，俯身與對方熱吻，似乎旁若無人。

經傳媒起底後發現，獲Gaga熱情獻吻的男子名叫Dan Horton，現年37歲，是一名音響工程師，曾與Bruno Mars、Justin Timberlake、Jay-Z等歌手合作。去年11月開始他幫助Gaga在賭城拉斯維加斯的駐場演出。Dan曾與電視劇女演員Autumn Guzzardi結婚5年，去年5月正式離婚。巧合的是，Dan與Gaga的戀情曝光後，Autumn更新社交網，似意有所指的留言說：「Poker Face」，旁邊還有一個心形圖案，而《Poker Face》正正是Gaga的名曲之一。