懶理李香凝批評新片醜化李小龍 塔倫天奴倫敦宣傳《從前，有個荷里活》

【明報專訊】塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》上周五在美國開畫，上映3日累積票房超過4000萬美元（約3.1億港元），成績不俗；不過Mike Moh扮演的李小龍，惹來後者女兒李香凝不滿，指片中的李小龍變成「傲慢又口若懸河的賤人」，她稱坐在戲院看到觀衆取笑其父，感到難受。李香凝說，父親李小龍雖然經常被挑戰，但盡量避免打鬥，片中呈現的「李小龍」卻愛吹噓自己，又挑戰畢彼特（Brad Pitt）扮演的動作演員替身Cliff Booth，她認為李小龍不是這樣的人。

面對李香凝的批評，塔倫天奴未有回應，前日跟主角畢彼特、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及瑪歌羅比（Margot Robbie），到倫敦出席《從》片首映禮。事實上，李香凝已不是第一個批評《從》片角色，雖然該片是有關莎朗蒂（Sharon Tate）被殺，但莎朗蒂丈夫波蘭斯基（Roman Polanski）的現任妻子艾曼妞薛納（Emmanuelle Seigner），曾批評塔倫天奴從沒徵詢波蘭斯基意見，而且利用他的悲劇來斂財。