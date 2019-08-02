周揚青趕及簽注赴台會小豬 李榮浩見未婚妻楊丞琳要跟團？

李榮浩（左）早前向楊丞琳求婚成功，不過現在因內地停赴台自由行，引起網民熱話。（資料圖片）

周揚青（左起）趕及在內地停赴台自由行前取得簽注，日前在台灣與小豬慶生，旁為小豬媽咪。（網上圖片）

【明報專訊】內地男歌手李榮浩的名字昨日登微博熱搜榜，「李榮浩怎麼去台灣？」成為內地網民關心的話題，有近4萬個討論，瀏覽量更達4.6億次！引來網民「食花生」的原因是大陸宣布暫停申請及核發赴台灣自由行通行證，由8月1日起，內地47個城市包括北京、上海、天津等暫停辦理簽注。有人突發奇想在網上詢問：「李榮浩要去台灣找楊丞琳還得跟團去？」引來大批網民加入討論。

楊丞琳與李榮浩拍拖4年，今年7月，李榮浩34歲生日當日宣布向女友楊丞琳求婚成功。楊丞琳成為準李太，受內地暫停辦理台灣自由行簽注影響，有擔心李榮浩到台灣見未婚妻有阻滯，怕他要參加旅行團往台灣找準李太楊丞琳。

網民叫李榮浩陳曉汪小菲組團

前晚有網民為李榮浩籌謀，給他獻計要及早在8月1日前跟楊丞琳結婚。網民留言以開玩笑佔多，包括提出李榮浩跟陳妍希的老公陳曉，或加上大S的老公汪小菲等，他們可以組成一團，齊齊到台灣見另一半。又有人提議他們以香港為集合站，大家在香港相聚好了！不過，也有認真回應說大家不用為李榮浩擔心，他簽約台灣公司，可以申請商務工作簽注。

台灣男藝人羅志祥（小豬）的女友周揚青，也是來自內地，湊巧7月30日是小豬生日，周揚青趕得及在頒令前，取得簽注飛到台灣，為男友炮製生日派對，兩人還在社交網放閃。

此外，前日網上有傳「江蘇衛視8月起結束（合作）、暫停（合作中）一切與台灣合作節目，且不再與已簽訂跨年演唱的台灣地區藝人合作」。

江蘇衛視斥網民惡意造謠

前晚江蘇衛視發布律師聲明，稱該內容完全是惡意揑造的謠言，江蘇衛視從未有前述之行為，指該發文的網民亦非江蘇衛視員工，要求媒體立即停止轉載、散播謠言，並將依法追究相關人員法律責任。隨後網上傳出一封網民的手寫道歉信，稱自己並非江蘇衛視員工，網傳信息是編造，並向江蘇衛視道歉。

娛樂組