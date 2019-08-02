芝士搽身吸引狗拍檔 任達華讚小Q好戲問鼎影后

【明報專訊】任達華（華哥）上月20日在中山出席商業活動，被一名持刀男子捅傷腹部，他當場濺血，擋刀時4根手指亦告重創。他經過兩次手術後，現正在家休養，復元進展良好。華哥主演的《小Q》快將在港上映，被看好有機會憑飾演視障人士角色，問鼎明年金像影帝，他笑稱，導盲犬小Q好戲應該攞影后。

任達華在電影《小Q》飾演視障人士，跟飾演導盲犬小Q的「布丁」最多對手戲，他不諱言與狗狗拍戲很困難，「因為牠不懂做戲，亦不識走位和對鏡頭，所以每個鏡頭都NG多次」。為了順利演出，華哥會在需要小Q舐他的位置搽上芝士，用味道來吸引牠，加上華哥事前學了一些狗「語言」跟小Q溝通，令拍攝順利完成。

雖然與狗拍戲有難度，但華哥大讚小Q好戲，還用「影后」來形容「布丁」，他說：「小Q是狗女，我覺得明年金像獎應該是小Q攞影后和新演員獎。」很多人看了此片，都大讚華哥有機會問鼎明年金像影帝，對此他表示沒所謂，「最重要是大家看完、喊完，感受到片中傳達愛、包容與忠誠的信息」。

揣摩失明人無助與恐懼

華哥為了感受突然失明的無助和恐懼，演出前特意去盲人學校，觀察視障人的行為和他們的內心世界，「本來只是觀察，後來我主動要求做測試，蒙住我雙眼，帶我去一個地方，告知我裏面有多大和有什麼，讓我在5分鐘內摸黑走出門口，我將在訓練過程感受的恐懼、無助與孤獨，投放在角色上」。

戴特製隱形眼鏡

華哥在片中還戴了一副完全看不見東西的隱形眼鏡，令他失去方向感，更感無助，和狗狗拍攝時更自然。他完全看不見，衝出馬路豈不是很危險？「是很危險的，我根本看不見，所以未戴上特製隱形眼鏡前，會望清楚拍攝範圍環境，用時鐘來區分方向」。

記者：柯美

攝影：孫華中

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