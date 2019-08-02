何廣沛生日 朱晨麗叫壽星買蛋糕

【明報專訊】劉江、何廣沛、譚嘉儀、朱凱婷、陳榮峻與太太吳香倫昨日出席無綫「八月星辰」生日會，31歲壽辰的何廣沛表示，生日當天要跟李佳芯拍攝劇集《愛美麗狂想工》，所以提早慶祝，他昨晚相約了劇集《大醬園》台前幕後飯敘，跟同是8月生日的吳岱融、楊卓娜和導演一齊慶生。

談到緋聞女友朱晨麗有何表示？廣沛立即詐型說：「她說慶祝導演生日，叫我買蛋糕，她應該忘記了我都是壽星之一，我好婉轉講自己都生日，於是她說自己搞。我佩服她有自己一套，是個特別的女仔，要多相處了解她，哈哈！」

提到朱晨麗與龔嘉欣傳不和，廣沛表示不清楚，早前《大醬園》煞科宴，嘉欣有事缺席，今次聚會不知道她有沒有報名。廣沛許下生日願望，希望早日儲滿首期置業，「考慮自住或跟家人同住，家人住慣港島，我不捨得他們，但又想住近公司方便工作」。

譚嘉儀不心急拍拖

另外，譚嘉儀8月13日便滿31歲，她約朋友食飯慶祝外，也會跟粉絲開生日會；雖然感情仍一片空白，但她不心急拍拖，希望先專注事業，以舉行個人音樂會為目標，「我寧願單身，好過跟錯的人一起，以前好衝動，好快就投入一段情，現在覺得需要經過了解相處，希望將來找到一個信仰相同的對象」。

記者：鍾一虹