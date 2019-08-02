羅拔狄尼路阿爾柏仙奴再合作 《愛爾蘭人》衝擊奧斯卡

阿爾柏仙奴和羅拔狄尼路雖然已不是首次合作，但兩人同場鬥戲的畫面，還是讓影迷期待。

【明報專訊】《無間道風雲》金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）首次跟影視串流平台Netflix合作，拍攝新片《愛爾蘭人》（The Irishman），日前公布將會成為今年紐約電影節的開幕電影，為了合資格參加奧斯卡，所以該片除了在Netflix上架，今秋也會在少數戲院上映。首條預告片段前日曝光。

《愛爾蘭人》籌備超過10年，堪稱金像陣容，除了馬田史高西斯外，兩大奧斯卡影帝羅拔狄尼路（Robert de Niro）和阿爾柏仙奴（Al PAcino）繼1995年《盜火線》和11年前的《Righteous Kill》後，再到同場演出。由於劇情橫跨數十年，所以在預告片段中，經過電腦特技，羅拔狄尼路看來年輕數十年。

《愛爾蘭人》改編自Charles Brandt的著作《I Heard You Paint Houses》。片中人物真有其人，劇情由二戰老兵Frank Sheeran（羅拔狄尼路飾）帶出故事，講述戰後美國的黑幫，Frank是騙子和殺手，曾經在20世紀最惡名昭彰的人物身邊工作，並刻劃工會主席Jimmy Hoffa（阿爾柏仙奴）失蹤緣由，呈現黑幫不為人知的權力中心。