恭碩良開騷賀入行20年 憶蓮冇影 觀眾叫「罷工」

【明報專訊】恭碩良（Jun）一連兩場《Right Here Right Now演唱會》假旺角麥花臣場館舉行，前晚首場演出，捧場客包括郭偉亮、衛詩、周國賢、林德信、陳蕾、尹子維與女友徐冬冬、Super Girls成員Cheronna與男友黃奕晨等，Jun女友林憶蓮未有現身撐場。

Jun對於一年一度開騷心情興奮，視入場支持的觀眾如家人，呼籲大家拋開煩惱，盡情享受音樂，「將出面的事放在出面，enjoy the show」。他表示綵排受到8號風球「韋帕」影響延誤，「唔知點解，每次開騷，都遇上8號、10號風球，別以為我平時得得戚戚，在台上我感覺好似除晒衫褲見大家」。

發現觀眾瞓覺

演唱《無地自容》時，Jun望到有些觀眾在睡覺，他大方地說：「你們可以瞓覺，放鬆點，當自己屋企就得。」為了搞氣氛，他呼籲歌迷站起來跳舞，有助飯後消化。

其後，Jun笑指這個騷有別於紅館騷，演出時間不會太長，免得觀眾和演出者太攰，「大家聽日（8月2日）都要返工啦」！台下大叫「罷工」，他說：「哦，大家聽日放假呀，這兩字那麼難聽，都話出面的事放出面。」氣氛立即變得尷尬。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中