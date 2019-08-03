與台灣嫩妻分隔兩地 林利晚晚視像無覺好瞓

【明報專訊】林利前晚到尖沙嘴出席「香港醫學專業美容協會晚宴」，林利表示太太Erin臨時返回台灣工作，他說：「今次原本是我們婚後（7月中在港註冊結婚）首次一起出席公開活動，本來好期待，但她臨時有事，沒辦法。」

林利透露婚後與妻子常分隔兩地，「現在兩邊飛，太太每個月來港一次，每次住兩星期，我又過去台灣住兩星期。因為她在台灣有生意，而我要留港照顧媽媽」。太太暫時未有計劃將生意轉移來港，「要慢慢計劃。要和太太分隔兩地真的不習慣，每次送她離開都依依不捨，沒有哭，但就每晚視像搞到無得瞓」。至於造人大計？林利表示順其自然。

蕭潤邦避談好友張致恒

同場的蕭潤邦（Oscar）也是獨自赴會，談到好友張致恒（Steven）公開為人父後，被爆一腳踏五船，Oscar煞有介事說：「我都是睇新聞，所知的跟大家一樣，（Steven有否跟你借錢？）沒有，我無咁叻借錢畀人；唔好講這些，經過今次，相信他今後做事會想深一層。（有沒有主動聯絡Steven？）沒有，我平時好少見朋友，大家都忙，沒活動好少見面。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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