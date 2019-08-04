盼康復9月開騷站起來 張偉文腳筋萎縮坐輪椅

【明報專訊】張偉文、王馨平、石詠莉前晚錄影《流行經典50年》；66歲張偉文早前傳出健康狀態差，這晚他盛裝打扮，坐電動輪椅亮相，精神不錯。他表示左腳一條腳筋萎縮，引致腳軟無力，日常生活受到影響，心情都有點不開心，正尋找良方治療，期待9月中舉行演唱會時能站起來。

張偉文表示，多得無綫鼓勵，他也是在TVB出身，有份情意結，加上又有唱歌癮，才會演出《流行經典50年》，「無綫事前不知道我狀態，未及加建斜台方便輪椅出入，又怕取消演出傷害我自尊心，故安排幾名工作人員扶我上落台，又找專車接載出入」。

王馨平保護父親王羽英雄形象

張偉文稱習慣用丹田唱歌，有信心坐輪椅演出都保持水準；9月中他於灣仔伊館開3場個唱，現階段定期返醫院覆診，正尋求方法復康左腳：「我之前見好少少，可以行路，太開心又心野，走落醫院餐廳再跌倒，不過醫生說我有機會康復，我會好好鍛煉，希望開騷時站起來，帶給觀眾驚喜，但不敢再心急。」

王馨平與石詠莉最近翻唱經典金曲，收錄在即將推出的雜錦唱片中，王馨平表示以前都出過兩張發燒碟，今次還有張智霖、黎瑞恩灌錄同一唱片。她讚石修原唱的《心有千千結》很摩登，她翻唱也很喜歡，希望成為代表作之一。

王馨平的武打巨星父親王羽獲第56屆金馬獎頒發終身成就獎，但被導演王晶批評，王馨平表示，王羽得知獲獎很開心，但不知道其他新聞：「他平時很少睇報道，別人好快刪了留言，都不用說什麼了。」

王羽於2015年中風，王馨平說他一直住院，有待商量用什麼方式接受榮譽，「過去4年，我每個月都過台北探爹哋，我剛見完他回來，他心情好好，醫院有專業人員看顧他，我都好安心，不過爹哋好貪靚，我都想保護他的英雄形象。」

石詠莉錄《夜夜痴纏》現另一女聲

石詠莉再出唱片，新改編《輪流轉》、《萊茵河之戀》和《夜夜痴纏》等金曲，心情緊張又期待，壓力很大。提到麥潔文原唱的《夜夜痴纏》被指每次播出會發生靈異怪事，傳早已被電台列為禁歌。

石詠莉都點頭認同《夜夜痴纏》有點「邪」，透露錄音後發現有怪事：「做後期混音時發現多了一把女聲，以為是和音，但錄音時得我一個，大家買唱片就會聽到，我們覺得行得正、企得正，不怕！」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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