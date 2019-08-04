吳鎮宇張家輝嘆現實難覓兄弟情

【明報專訊】吳鎮宇與張家輝相識多年且合作無間，新片《使徒行者2諜影行動》演繹亦師亦友的好兄弟自然得心應手，火花不絕。片中義無反顧的兄弟情確描寫得感人，但正如兩人所說，現實往往難尋，只能在電影中才滿足到這個fantasy。

吳鎮宇與張家輝在電影《使徒行者2諜影行動》中的關係如現實般Friend過打Band，張家輝表示熟絡對演出有幫助，但吳鎮宇認為未必，「有很多電影都是一班朋友一齊演，但主要靠劇本和演員，不是說你們是好朋友就演得好，真正夫妻去演夫妻角色亦未必好看」。要令觀眾深深感受到戲中的兄弟情極不容易，吳鎮宇覺得演兄弟情比男女間感情更難，因那份情感要由心發出來，盡在不言中。張家輝認為兄弟情往往是討好觀眾的一個賣點，因日常生活中，每個人都希望得到一個義無反顧、支持自己立場、在理念和實際行動都在身邊的朋友，但其實是一個幻想。

透過電影表達忠誠

現實中兩人又怎看兄弟情？吳鎮宇說：「因現實中大家都忙，生活平平淡淡，根本無機會出現這情况讓兄弟表達忠誠，在電影才會有機會表達。」張家輝也稱：「誰人不想？但要找到個不存私心妒忌的好兄弟，只有在電影世界裏才會出現，戲中的兄弟情能滿足到我。」

吳鎮宇性格外露變內斂

戲中角色性格一個內斂一個外露，張家輝笑稱吳鎮宇性格和角色相反，本身性格外露，但要演得內斂，這樣才是演戲。問吳鎮宇可認為角色較難處理？他說：「都是配合角色性格而已。其實好好笑，很多人問我為何現在會收斂晒，因以前演無綫劇《卡拉屋企》時，如果演得內斂，會畀楚原搶晒戲。我想講角色性格是這樣就這樣演，莫非全都用『𡃁坤』的演繹方式？」

福山雅治對湯告魯斯

角色造型上，導演文偉鴻明顯花了心思，吳鎮宇造型如電影《追捕》的福山雅治，張家輝造型也參考了電影《職業特工隊》的湯告魯斯，還將之加入戲中對白，十分搞笑。吳鎮宇解釋道：「因為拍很多警匪片都是穿三件頭西裝，梳起頭髮，不想這部戲又是這樣，就問有沒有日本刑警形象，之後便找了福山雅治的照片給導演看，導演就明白我想要什麼，於是導演在整套戲都叫『福山雅治』埋位，還索性將這笑話用在電影上。」張家輝稱起初也經常問導演，為何拍到他像007般，後來導演表明想拍到他像特工，他才慢慢意識到導演不是想拍警匪片，而是想拍特工片。

重拾經典港產片情懷

電影中加入經典港產片元素，最明顯是拿雙槍及放白鴿。張家輝說：「這些全都是配合執行導演及動作導演錢嘉樂的意思，他們可能是刻意，因我們都見證過1990年代的警匪片，但大家好像已慢慢遺忘這些令我們興奮的場面，可能今次是刻意重拾這種情懷，我又覺得無壞，這些曾令香港電影興旺的元素，是一個好的嘗試。」

■張家輝

化妝：Midco Chu

髮型：Edmond fung @HH.hair

■吳鎮宇

化妝：Kargo Leung

髮型：Joe Kwong

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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