《狂野時速：雙雄聯盟》美國開畫勢票房稱冠 《潛行凶間》導演新片神秘預告掀熱議

【明報專訊】《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw）本月2日在美國公映，業內人士估計首周末成績應可踢走盤踞票房榜首位置兩周的《獅子王》，不過觀衆的焦點卻落在《狂》片放映前，《潛行凶間》基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的神秘大片《TENET》長約1分鐘的首條預告片段限定在戲院曝光，隨即引起網絡熱話。

《狂野時速：雙雄聯盟》屬於《狂野時速》電影系列的外傳，抽出狄維莊遜（Dwayne Johnson）與積遜史達咸（Jason Statham）兩個角色發展另一故事，講述狄維莊遜飾演的美國外交安全局探員路卡賀斯，跟積遜史達咸扮演的軍情六處前特工狄卡邵火星撞地球，但為了對付艾迪斯艾巴（Idris Elba）扮演的無政府主義者比斯頓，奪回他手上的大殺傷力生化武器，兩人被迫攜手合作。

首周末料收5700萬美元

《狂野時速：雙雄聯盟》本月1日在美國上映午夜場，錄得580萬美元票房，跟早前上映的另一動作片《殺神John Wick 3》成績相若，業內人士因此推算，《狂》片料首周末可收5700萬美元，成為票房冠軍。累收近4億美元票房的兩周票房冠軍《獅子王》，料跌落亞軍位置，至於仍在歐洲宣傳的《從前，有個荷里活》估計會排在第3位。

《狂》片周四上映午夜場前，有觀衆發現戲院驚喜放映《Tenet》預告片段，該片由拍過《蝙蝠俠：黑夜之神》、《星際啓示錄》等話題作的基斯杜化路蘭執導，隨即在網上引發熱話。由於沒事先張揚，電影公司也沒公布這條預告片會否在網上公開，所以有觀衆偷偷錄下再上傳至社交網跟影迷分享。

保密工夫十足

《TENET》由開拍之初就充滿神秘感，基斯杜化路蘭除了曾透露是有關國際諜戰的動作片外，對於其他細節一直三緘其口，據悉就連演員閲讀劇本也得關在小房間內，保密工夫十足。即使日前在戲院曝光的預告片，也看不出故事內容，只見到開場時，《臥底天王》男星尊大衛華盛頓（John David Washington）站在一塊有子彈打過痕迹的玻璃前，其後出現「時代迎來新的領導者和新任務」等字句；鏡頭一轉，他連環出拳，之後見到大批全副武裝的防暴警察出現，最後一個鏡頭則是尊大衛戴上氧氣罩望向鏡頭，接着打出此片將於明年7月17日上映，並強調有IMAX版本。不過有眼利的網民發現《TENET》最後的E和T是倒轉擺放，懷疑路蘭又在敘事方面玩時空交錯，就像他的成名作《凶心人》一樣。

演出陣容鼎盛

根據資料顯示，《TENET》除了金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）的兒子尊大衛有份演出外，「新蝙蝠俠」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、《銀河守護隊》伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）、《復仇者聯盟》「閃銀」艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、《情迷夢露7天》堅尼夫班納（Kenneth Branagh），以及跟導演路蘭合作無間的老牌影星米高堅（Michael Caine），也參與演出，陣容相當鼎盛。