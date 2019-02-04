與陳卓賢撇下MIRROR單飛出新歌 姜濤追求事業 放棄愛情只有花姐

【明報專訊】姜濤（姜B）和陳卓賢（Ian）去年參加《全民造星》比賽後，與其他參賽者組成12人男團MIRROR出道，形成一股香港樂壇新勢力；最近兩人打單飛發展，分別推出處男派台歌，挑戰做今年的樂壇新人王，他們有默契不為爭獎損兄弟情，不過為了專注事業，兩人都被經理人勸喻暫時不要拍拖。姜B自爆錄歌有癖好，喜歡赤腳周身郁。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

同期出道的姜濤和陳卓賢，情如兄弟，日前他們結伴宣傳單飛發展後首個歌曲作品。姜B談到新歌《一號種籽》曲風是首抒情R&B，講述男生為打籃球放棄愛情，比喻他為專心發展演藝事業要有取捨，他說：「入行後發現好少私人時間，領略到家人、朋友的珍貴，始終現在追求事業，唯有放棄向自己鍾意的女仔表白，花姐（經理人）叫我暫時不要想愛情。」取笑他心目中只得花姐一個女人？他無奈地說：「可以這樣說，哈哈！」不過，姜B覺得暫時犧牲愛情都值得，「好似表演機會及粉絲愛戴，不是每個同齡男生也能得到，想想自己的得着，就能平衡心情」。

陳卓賢的新歌《二期大樓》則有點抽象，以一棟大樓作主體，迎接龍捲風和風沙，表達對追求夢想的堅持，無論多疲累也不放棄。他指自己跟姜B一樣，為了專注演藝事業沒有拍拖，他早前已退出男子甲一排球香港代表隊，他說：「打排球是自己興趣，打了十幾年，參加完《全民造星》就放棄了，不過唱歌都是我的興趣，能將興趣變成事業，會更加珍惜。」

首次入錄音室趣事多

姜B和Ian第一次錄音都有難忘經驗，姜B最初以最精神狀態錄音，效果卻不理想，後來錄到凌晨時分，反而有意外驚喜，「晚上11、12點錄到凌晨3、4點，開始好眼瞓，合上眼錄反而唱得更好，唱這首歌不能太集中，要放鬆地唱」。姜B見Ian在歌詞上寫上很多備註，便有樣學樣，「我見佢做了很多功課，好似好勁，我又跟住學，後來發現邊唱邊睇譜，反而兼顧不來」。

姜B坦言有懶音及咬字問題，要唱片監製Edward Chan幫他糾正，「我原來連講「香港」兩個字的發音也不準」。他又自爆錄音有怪癖，「我鍾意除鞋赤腳，覺得腳板踩地涼浸浸好舒服，我唱歌企不定，要邊唱邊跳，又會跟Ian的習慣飲暖水，最難就是要戒煎炸食物」。

至於Ian為首次錄歌事前做好多準備工夫，以為自己已唱得不錯，但入到錄音室跟期望有距離，錄了5日唱片監製才收貨，令他情緒有點崩潰，「感謝監製循循善誘，同我做心理輔導，他叫我不要想太多， 盡力唱好就得，效果好與否交由他判斷，他又跟我們分享很多巨星故事」。

單飛發展毋懼競爭

兩人獨立發展，即成競爭對手，但Ian有信心跟姜B友情不變，Ian說：「我聽過好多樂壇組合，只要有成員單飛發展，其他隊友就不喜歡，但我們剛剛相反，會互相支持，互相關心錄新歌進度、健康狀態，感覺好溫暖，可能我們由《全民造星》開始結識，大家共同經歷和成長，大家沒有妒忌心。」

關於年底爭新人獎，姜B及Ian齊聲用平常心看待，認為有好作品，引來聽眾共鳴最重要，Ian說：「有獎一齊攞囉，獎項有分金銀銅的。」姜B和應：「我認同，希望Ian攞獎大家恭喜，我沒有獎大家戥我不值，總好過別人覺得我們不值得攞獎。」姜B都考慮將新歌私訊發給偶像小豬羅志祥，希望對方畀意見，「不過我怕他不理我」。Ian就自認性格內斂，希望有滿意的自創歌曲，才傳給偶像方大同向他請教。

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