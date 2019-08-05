激嬲汪阿姐拒認錯 羅家英用絕招對付

【明報專訊】羅家英與呂爵安Edan@MIRROR早前同赴台灣為ViuTV拍攝搞笑節目《臺灣文西Only You》，節目中，家英哥公然與年輕台妹打情罵俏，更出手輕輕拍打對方臀部。他們昨日出席宣傳活動，家英哥示範向女仔跪地認錯求饒，場面搞笑；又大讚香港女仔「精明、能幹、漂亮、爽快、夠惡」，未知是否隔空讚太太汪明荃（阿姐）。

攞正牌撩女仔

對於拍節目攞正牌撩女仔，家英哥解釋：「節目監製為求有搞笑效果，我才出手打女仔pat pat。」他笑言平時做錯事，都未試過向太太跪地認錯，自稱是死都不認錯、包拗頸的人，寧願事後𧨾回阿姐，抱「打不還手罵不還口」態度，家英哥自爆有絕招應付，「夫妻少見面就少傾偈，可以過冷河更好，小別勝新婚」。問會否不讓阿姐看他節目？家英哥叫阿姐做《娛樂大家》主持，應該跟他學習。

另外，Edan在節目要脫衣露點，他說是家英哥臨時要求加插，今次與英哥合作，最難忘是在酒店玩蒙眼遊戲期間，膠棒誤扑中家英哥的頭，場面好好笑。他謙稱跟前輩學到識女仔，人也變得大膽。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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