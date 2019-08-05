炮製梅菜扣肉答謝教導 朱茵搞喊麥長青

【明報專訊】朱茵獲邀擔任內地節目《熟悉的味道》嘉賓，在節目中，她道出人生路上最感激的人，原來是麥長青（麥包）。她表示1991年加入TVB，主持兒童節目《閃電傳真機》，因此與同是主持的麥包結緣，兩人27年後再度同台，回顧昔日合作點滴，朱茵為答謝麥包當年的教導，為他炮製了「驚喜三部曲」，麥包被感動得流下男兒淚。

娛樂組

朱茵入行第一份工做《閃電傳真機》，當年只有21歲的她獲得不少前輩指導，其中麥長青對她影響最深。她回想那時大家都希望順利收工，但麥包會跟導演堅持：「不行，這樣不順，我覺得這樣子才好玩！」有一次她出外景因不懂看機位，走出鏡頭外，被導演罵哭了，麥包安慰她，還經常得指點。

麥包爆朱茵秘密

兩人27年後齊齊亮相內地節目《熟悉的味道》，麥包第一句話竟說朱茵還是一樣黑，令她哭笑不得。麥包又爆朱茵在《逃學威龍》的經典場面，原來是美麗背後隱藏了秘密：「她出鏡的時候不是這樣（單手遮眼）嗎？因為那時她眼睛長了一顆瘡。」

朱茵炮製三重驚喜

朱茵暗中為麥包準備三重驚喜，包括見面會、親自下廚和粉絲來信。朱茵知道麥包夢想成為導演及培育新人，特別安排見面會，讓他與年輕演員交流，分享演戲心得。朱茵之後到街市買餸，親手炮製梅菜扣肉，是二人的共同回憶，當年主持《閃電傳真機》經常一起吃飯，麥包每每要吃梅菜扣肉這道菜。麥包看到梅菜扣肉時感動說：「你是第二個為我煮這道菜的人，我的女兒今年去澳洲讀大學，暑假回來就煮了這個。」他大讚朱茵手勢好，有大廚水準，令朱茵笑得很開心。最後他們讀出《閃電傳真機》粉絲的來信，令麥包感動哭起來。

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