《Fleabag》大贏家奪TCA三獎

【明報專訊】由美加超過200名專業視評人及記者組成的電視評論協會（TCA），前日舉行頒獎禮，英國女星菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）兼任監製、編劇及演員的《Fleabag》贏得年度節目、喜劇類個人成就及喜劇類傑出貢獻共三獎，成為大贏家。另外，影視串流平台Netflix出品的《粉紅救兵》和《俄羅斯娃娃：輪迴派對》分別贏得傑出真人騷及新節目殊榮；HBO的《切爾諾貝爾: 傷心的兒童》則獲頒傑出電影或迷你影集獎。

菲比布烈治也是《嗜血嬌娃》編劇，《Fleabag》第一季於2016年推出，第2季則在今年3月首播，《Fleabag》在英國是BBC劇集，到美國則授權亞馬遜頻道播出。菲比布烈治扮演的Fleabag，是一名30多歲在倫敦生活的女子，經營咖啡店，但生意欠佳，她為人放蕩又憤世，生活混亂，首季對白尖酸惹笑，背後卻是女主角飽歷母親與好友離世的創傷。據悉到第2季劇情轉而講述她戀上神父，以及跟家人修補關係。值得一提的是，《爭寵》應屆金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）在劇中扮演Fleabag的繼母。