《別回頭》導演彭尼貝克逝世

彭尼貝克執導的《別回頭》，見證了卜戴倫音樂風格上的轉向。

【明報專訊】《別回頭》（Don't Look Back）紀錄片導演彭尼貝克（D.A. Pennebaker）本月1日在紐約長島家中逝世，享年94歲。彭尼貝克是傑出紀錄片導演，他跟同道亦重新定義何謂紀錄片，創造便於攜帶的攝錄機。

《別回頭》攝於1965年，記錄後來的諾貝爾文學獎得主卜戴倫（Bob Dylan）在英國巡迴演唱會的台前幕後過程。當時他剛推出唱片《Bringing It All Back Home》不久，當中有他的抗爭民歌，也有歌曲加入電結他和鼓的編曲，此片可說見證了他音樂風格上的轉向。其後獲美國國會圖書館選為指定保存電影，Time Out雜誌選史上最佳50部紀錄片，《別回頭》位列第6。

彭尼貝克拍過不少音樂紀錄片，包括有關Janis Joplin、Ravi Shankar和Jimi Hendrix的《蒙特利爾流行音樂會》（Monterey Pop），以及講述樂壇變色龍David Bowie的《大衛寶兒人生舞台》等。政治亦是彭尼貝克關注的議題，1992年的《The War Room》，以鏡頭追蹤克林頓（Bill Clinton）1992年的總統競選，從不同幕僚角度，展現競選期間由製作標語、媒體關係，以至各種選舉策略、灰色手段和互相攻奸，捕捉了普通民衆、政客與媒體的衆生相。此片當年入圍奧斯卡角逐最佳紀錄片獎，雖然飲恨，2013年奧斯卡還是把榮譽獎頒贈給彭尼貝克。

1925在伊利諾伊州出生的彭尼貝克，1944年入讀麻省理工，一年後轉往耶魯，機械工程系畢業，他曾開設電子工程公司，為航空公司製作首個電腦預訂系統，不過由於他對拍電影的興趣更濃厚，所以其後轉戰影壇，並於1953年拍攝首齣紀錄短片《Daybreak Express》。