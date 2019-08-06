紀念逝世一周年推出遺作《圓謊》 盧凱彤安葬台灣長埋樹下

【明報專訊】已故歌手盧凱彤（Ellen）去年8月5日在跑馬地寓所墮樓身亡，震驚娛樂圈。Ellen逝世一周年，不少圈中好友包括林二汶、許廷鏗等在社交平台分享與Ellen的合照及發文悼念，唱片公司亦於昨日發表Ellen另一首遺作《圓謊》，亦透露Ellen已安葬於台灣，長埋樹下，毋須為她立墓碑。

娛樂組

Ellen雖然離世一年，她的Instagram帳號仍然有持續更新，相信是唱片公司人員負責，會上載有關她的信息。昨日新帖文提到Ellen生前的作品《圓謊》：「由假音人（樂隊）陳浩峰執筆，像Ellen手臂上的紋身，潑墨般橫眉冷看，按下了時代的快門，拍下了未經Photoshop的一幀幀新聞照片。這不是一個指鹿為馬的時代，這是一個指鹿為蛇的時代。令我們更懷念你代表的一切美好。」

當中提到Ellen安葬在台灣：「你走了一年了，我們都還沒有正式交代。現在你已經回到泥土去，和一棵小樹一同茁壯成長。在陽光和露水的滋養下，長出了翠綠的枝葉；就在台灣的某一角落，在星月之下，和我們在一起。不需要立一個墓碑吧，就好好的去生活吧，反正她就在我們的生活裏。」

林二汶：海邊喝啤酒等你不見不散

Ellen的好友林二汶上載兩人年輕的合照，她回想去年昨日得知Ellen去世的情景，之後她的生命徹底改變。她寫道：「你知道嗎？我變了很多，很多很多。大概你現在看見我，你不會認得我的心，不過，你從來不會不認得我，尤其我的內心，你從來只看我的內心。什麼改變也好，我們大概也只會相視而笑，有的沒的說說故事，然後回到我們的平安，你我之間的平安，是唯一不會改變的事。記得嗎？我們一起就出奇地平靜，人生什麼風浪，不過是擦身而過的微風，不是嗎？人生有這樣一個連結，多短暫也好，我們有過。」

她最後說：「一年，一整年。我明白有很多事情我都不懂，愈來愈明白。我不懂的，你都懂了嗎？七十歲牙都掉下的時候，我會如我們約定，在海邊喝啤酒等你。不見不散。」

許廷鏗亦在網上留言：「期待某月某年，於這餐桌遇見。」