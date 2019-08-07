獲張學友擔任嘉賓 容祖兒：入行20年最好分紅

【明報專訊】容祖兒前晚演出期間獻唱《這麽近那麽遠》時，原唱者張學友登場，全場熱烈歡呼。祖兒稱與學友同台似發夢。學友說：「我多謝祖兒就真，這首歌我寫的，她唱我的歌幫我增加版稅。其實我們差一輩。」祖兒指讀中學已唱學友的歌，他的歌沒有年齡界限。學友笑說：「通常別人說讀小學聽我的歌，父母聽我的歌長大。那你多唱我的歌，下次我再來你的演唱會。」

讚祖兒謙虛努力

祖兒自爆曾駕車不慎撞花學友的座駕。學友笑言記得此事，又重提楊受成當年介紹祖兒時只是新人，往後十幾、廿年都未有機會合作，今日祖兒已變成別人的偶像，讚歌迷識揀，「我是挑剔的人，不容易讚人，但我覺得祖兒是現今樂壇具備所有條件的歌手，對唱歌有熱誠、謙虛、努力，以前睇她訪問，自認跳舞硬手硬腳，好似講緊我，我跳舞都似嚿木，現在她跳舞，大家對眼離不開她，她是我後輩，她都很值得其他後輩學習」。

祖兒感覺獲學友擔任個唱嘉賓，等同入行20年的最好分紅，學友向台下楊受成開玩笑說：「嗱，要出花紅畀我！」之後學友踢爆在健身室遇上祖兒，對方怕醜地邀他做嘉賓，他一口答應，並祝祖兒演唱會成功。祖兒送高帽道：「我睇學友哥哥演唱會學到好多，他還可以連續做200場。」之後兩人手拖手合唱《真情流露》，祖兒笑說：「企在學友哥哥隔籬好安心，似食了定心丸。」學友笑言站在別人舞台很驚。祖兒立即帶動歌迷鼓掌，學友笑言：「果然舒服好多。」學友落台後，祖兒特別點唱《華麗邂逅》，紀念逝世一周年的故友盧凱彤，她說：「這首歌想送給遠方朋友，她在去年今日，離開了我們。」

「學友是完美的神」

祖兒事後在IG留言，稱學友在她眼中就是神，完美的神。「在他身上是一百萬倍的放大，他對音樂的熱愛，他待人處事親切的態度，做事的原則統統都是我的role model。在昨晚的演出有他的大駕光臨，已經值回票價，對嗎？還可以跟他合唱，近距離欣賞他舞台的風趣幽默，聽他唱我最喜愛的《真情流露》，還有聽到最後那幾個飈高音！他就是最好的」。

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