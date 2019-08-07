萬分不甘心 「首場演出似錯體郵票」

【明報專訊】容祖兒前晚舉行首場紅館騷，由於舞台出現嚴重故障，給她大挑戰並完成表演。經過一晚休息，祖兒在社交平台發長文細訴感受。她以「錯體郵票」形容，提到今次演唱會的舞台機關規模比過往複雜，因颱風關係延遲了舞台搭建進度，未能完整排演，故她預計會有不同類型的狀况出現，也提醒自己冷靜處理，深呼吸過後一鼓作氣就開始整個奇妙旅程。

在完成第一部分演出時，耳機傳來工作人員提醒不要走到台中，原來升降台嚴重故障，不能變回平地，她只能在最外圍的圈走動。祖兒說她為演唱會排練的舞未能表演，連鋼琴也幾經波折才升上台，耳機失靈令她也有點崩潰了，自覺愧對觀眾，但「The show must go on」 故決定補場，邀請所有觀眾再到紅館欣賞一個完好無缺、十全十美的pretty crazy演唱會。

只發揮到三成功力

容祖兒稱前晚自己只發揮到三成功力，感萬分不甘心，但另方面證實了她將危機處理過來，缺一天經驗也不可，這20年沒有白過。她說：「這張錯體郵票雖然不能寄到信，但只要你昨天有入場去見證過，你們就知道什麼是獨一無二愛的力量，塞翁失馬焉知非福！」

娛樂組