知道老公受傷 人生最難過的時刻 琦琦學煲湯 助任達華康復

【明報專訊】任達華上月在中山出席活動時被兇狂刺傷腹部和右手四指，琦琦昨日現身尖沙嘴出席活動，透露老公華哥正在康復中，但仍要一段時間才可以復工，手指仍需做物理治療。琦琦專登為華哥學煲湯，「我日日在家煲湯給他飲，我以前不懂，菲傭又不識煲些對華哥傷口和隻手有益的花膠湯，所以我上網學。華哥以前不喜歡飲湯，我亦從來不下廚，難得他現在喜歡，又認同我的廚藝，我好開心」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

問到琦琦的工作有否受影響？琦琦說：「老公最重要，旅行和海外的工作全部暫停，難得老公有假期，要陪他。」活躍慣的華哥有否呻悶？琦琦說：「不會，有我和女兒陪着他，他又可以睇戲，跟狗狗傾偈和玩，我和女兒都爭住煮東西給他吃，所以他在家休息，也很開心。（皇帝式生活？）是五星級服務，他要什麼，我們立刻奉上，做好些，令他早日康復。華哥都希望早點痊癒，因為有廣告和電影都在等他。《小Q》快在港上映，到時華哥會出來宣傳。」

與女兒提供五星級服務

憶述華哥受傷，琦琦指她是最後一個知道的，「華哥不讓同事話我知，驚我擔心，但老闆楊受成說不可以，一定要講給琦琦聽，因為華哥做手術，要家人同意。我當時在北京，正收拾行李準備去上海，接到電話前，手機正在叉電，突然微博彈出一條華哥受傷的消息，我打電話給華哥和他身邊的同事，都聯絡不上，最後打通，知道他受傷這刻，是我人生最難過的時刻，好驚，我又不在他身邊，我話一定要和華哥視頻。」琦琦指華哥出事後，要數十分鐘她才確認消息。

最痛苦的五小時

當天因航班問題，琦琦最後改搭另一班機返港，「返到香港，因下大雨未能降落，所以是最痛苦的五小時，華哥上機打了麻醉針，又傾不到電話，這五小時真的很漫長。我之後都有話華哥應該第一時間致電話我知，他說不想我擔心，我不知更擔心」。

琦琦將丈夫受傷的消息告知身旁的女兒Ella，Ella喊晒，但反而是女兒安慰她，「女兒好好，在機上一直伴在我身邊，攬住我，叫我不要擔心，全程我們不停祈禱，這刻我好無助，幸而有女兒在身邊。」她又透露華哥出事當日返港醫治，Ella因為來不及買鮮花去醫院，在家中帶了隻毛毛熊公仔，放在ICU病房，當是家人陪着他，給華哥力量，叫他加油。問到會否向活動的主辦單位追究？琦琦透露內地老闆親自來港探望華哥談賠償，但他堅持不需要。

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