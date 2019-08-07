好友泰國發生車禍 張之珏：馮寶寶設計好墓園

【明報專訊】張之珏及江美儀昨日到浸會大學出席舞台劇《但願人長久》籌款場記者會，張之珏表示十多年前於亞視已看中江美儀，當時覺得對方好正，但一直未有合作機會，他說：「知道她有演舞台劇，今次便邀她參演，她一口答應，亦是我們首次合作。」江美儀還被張之珏笑是蠢女人，未傾酬金就問幾時排演。

江美儀挑戰性感尺度

江美儀表示因前夫吳君祥而認識張之珏，8月初她原有其他工作，為演出此劇特地推遲至9月，唯一條件是要帶兩隻寶貝狗陪伴綵排，她說：「角色難度在於以為好癲，其實心水最清，還要10晚每晚被摑一巴，已叫助手買定冰敷，當中還有很多情慾對白及情節。」問到性感尺度？她大賣關子：「more then sexy，都幾有挑戰。」

有關好友馮寶寶在泰國發生車禍，張之珏表示兩星期前已知，對方還第一時間傳了意外片段給他，「她要到醫院做鼻手術，我幾驚呀！還問她要不要去探她，覺得自己如她的哥哥一樣，她說不用緊張，現已復元」。他說馮寶寶已設計好自己的墓園，他笑道：「她這樣做真的好馮寶寶，還花了兩小時和我講個墓園，設計很獨樹一幟。」他表示已邀請馮寶寶回港看首演，對方是他很心儀的演員，他首次執導舞台劇，馮寶寶正是女主角，「所以我們承諾在有生之年，再合作多一次，我心中已有幾個劇本」。

記者：林祖傑