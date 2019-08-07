「記者衫論」累舊愛麥明詩 林作：不要牽連其他人

麥明詩受牽連被網民狂tag，她留言回應：「唔好tag我喇。請大家關注記者嘅狀况，而唔係一個joke about記者嘅人」。（資料圖片）

【明報專訊】反修例引發多次嚴重警民衝突，記者在採訪中受傷，日前有正在拍攝紀錄片的新聞系學生記者被警方放的催淚彈擊中頭部，血流披面暈倒，亦有在場記者因保護受傷學生記者被拘捕。麥明詩舊愛、前大律師林作日前在社交平台發表了「記者衫論」狂抽水，他說著記者衫在示威區出入頗「過癮」，畀警察叫「記你老X」都抵。林作自言這番話是幽默感，但不是個個受落，惹網民圍攻。香港攝影記者協會也發聲明，認為「有關人士」是變相鼓勵市民冒認記者並無風險，要求收回言論。

娛樂組

林作早前在社交平台寫道：「好想著記者衫，喺示威區自出自入，頗為過癮。反正啲記者人數多到一個地步，阻礙警察或示威者都吹佢唔脹。而且我可以以前大律師嘅身分話畀大家知：冒警察同冒律師係刑事罪行。冒記者，隨便。有人話，警察已講：記你老X。但係，可以咁近距離接觸警察而且影咩都得，抵啊。」

麥明詩暗窒舊愛言論不妥當

有網民不滿留言斥責。林作舊愛麥明詩受牽連被網民狂tag，她也沒好氣，留言回應：「唔好tag我喇。請大家關注記者嘅狀况，而唔係一個joke about記者嘅人」。間接稱林作的言論不妥當。

千字文回應 拒收回言論

就香港攝影記者協會發聲明一事，林作在社交平台以千字文回應。他寫道：「我經過仔細反省，認為自己言論毫無問題，拒絕收回之餘，希望該協會人士明白我對他們只有尊敬，沒有半點冒犯意思。我並沒有指在衝突現場冒認記者毫無風險。本人有緊貼時事，知道記者們的遭遇。本人指沒有冒認記者的罪行，亦是陳述法律責任的事實……」他又提到「假記者」是曲線諷刺湊熱鬧的搞事分子，想提高香港人的幽默水平，要是引起誤會，他表示歉意。林作表示外界對他的人身攻擊完全OK，毫不影響身心健康，但希望攻擊者能夠不牽連到其他人，或惹來其他人的回覆。未知林作是否介意麥明詩的回應。