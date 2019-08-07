10月麥花臣開個唱紀念入行30年 阮兆祥重拾開心回憶放正能量

【明報專訊】阮兆祥（祥仔）為紀念入行30年，將於10月假旺角麥花臣場館舉行3場演唱會及推出新碟，昨日舉行記者招待會，活動上播出由錢國偉監製、製作費6位數字的新歌《大夢想家》MV。

新歌《大夢想家》是心聲

阮兆祥在記者會上兼任司儀，自問自答，道出今次舉行演唱會的原因及出新碟的心情。祥仔說：「每隔一、兩年，我就會舉行一次棟篤笑，但我是參加新秀入行的，1989年出第一張唱片，做歌手的夢想我一直沒有忘懷，在公司團隊支持下，決定繼續追夢，舉行我第4個演唱會。新歌《大夢想家》是我的心聲，希望在這段時間向大家發放正能量，將舊日開心回憶帶給觀眾。」重回錄音室錄歌，祥仔表示感覺就像返到家中那般溫暖，很享受做音樂的過程。

問祥仔會否為演唱會減磅？他表示每次開騷都會操練，目的是要自己輕盈一點，演出時更靈活。他稱今次演唱會不惜工本，以前在紅館舉行「福祿壽演唱會」，樂隊成員都是得7、8人，今次有16人大樂隊，想彈奏出HiFi碟的效果。至於嘉賓方面，祥仔表示3場演唱會有固定一個嘉賓，但暫時不能透露，只可以說是一個有潛質的新人，之前未擔任過演唱會嘉賓。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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