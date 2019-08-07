小泉今日子賣豪宅套現養男友

小泉今日子（左）為了支持男友豐原功補（右）的夢想，成為他的經濟支柱。

【明報專訊】《閨密食堂》53歲女星小泉今日子去年承認與《悠長假期》同齡男星豐原功補搞不倫戀，前者因此退出幕前，自立門戶開設個人事務所，還出錢出力支持男友的事業。

最新一期《女性自身》報道，小泉今日子與豐原功補最近想仿效《屍殺片場》「刀仔鋸大樹」的成功之路，投資電影《Soiree》擔任監製，預計明年上映的《Soiree》，製作費約1000萬至2000萬日圓（約72萬至144萬港元），並計劃到日本和歌山取景。小泉今日子與豐原功補為了製作費，早前在網上搞眾籌，直至本月5日暫籌得約350萬日圓（約25萬港元），遠遠未達標。

報道又指小泉今日子除了要籌募電影製作費，還要兼顧男友的日常生活費。據報，自從兩人公開不倫戀後，豐原功補的工作量大減，生活費與支付前妻和兒子的贍養費，全由小泉今日子補貼。報道引述消息人士稱，豐原功補仗着小泉今日子替他「埋單」，未懂節儉，隨手給工作人員1000日圓（約73港元）購買飲品。

小泉今日子為了解決財務問題，有指她近日以3億日圓（約2207萬港元）出售名下豪宅套現。據悉，該單位面積逾2000平方呎，空間寬敞,設計舒適，預料可吸引外國買家。

文：蘇珮欣