陳茵媺一拖三加國返港 子女飛奔喊「爹哋」 陳豪跪地擁吻

【明報專訊】被陳豪形容為「Super Mommy」的陳茵媺（Aimee），親自照顧3名子女接送返學放學和日常起居，不會假手於人且應付自如，讓陳豪安心工作拍劇掙錢，一家五口經常放閃曬幸福。趁學校放暑假，Aimee上月中又「一拖三」帶同3名子女返回加拿大多倫多探親，逗留約3星期。昨晚他們完成旅程返港，身為圈中出名「廿四孝老公兼爹哋」的陳豪，例必親自接機，Aimee跟子女甫出閘，一家即上演「跪地擁吻」，場面勁溫馨。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

Aimee不時在社交網分享家庭樂動態，昨晨她留言透露，正身在多倫多機場匆忙趕飛機回港，讚小朋友好乖有耐性，最終順利上機。她與子女乘搭的班機昨晚7時許從多倫多抵港，比原定時間稍遲降落。一身便服打扮的陳豪，刻意戴上口罩，在航班原定時間降落前已出現，在A閘大堂低調靜候愛妻和子女。

陳豪等候近一小時

其間見陳豪打電話又全神貫注望着熒光幕，雖然心急掛念，但未有流露絲毫不耐煩情緒。等候差不多近一小時，Aimee一人推着多件行李步出，3名子女在她身邊兩旁同行，拿手機拍攝過程的陳豪急不及待入欄內走上前脫口罩，子女即大叫「爹哋」，飛身撲向他逐一親吻擁抱，陳豪不介意被旅客及市民認出，當眾跪地與太太情深親吻，也親民地慢行應市民和傳媒要求影相。

拍劇中途抽空接機

素顏示人的Aimee面露笑容，她以「It's ok，有少少辛苦」形容旅程，解釋因為上機時多倫多機場旅客多，非常擠迫，所以時間較趕。面露四萬笑容的陳豪拖着子女，小朋友全程黐實他不肯放手，大仔更雙手攬實他的大腿不放。陳豪與Aimee邊行邊說：「差不多3星期沒見面，當然好掛住！小朋友比較喜歡在多倫多那邊玩。因為暑假完畢，他們要準備返學便回來。」Aimee說飛機上小朋友好乖，他們輪流休息和睡醒，她就全程要照顧沒有瞓。陳豪正忙於拍新劇《愛美麗狂想曲》，他表示昨日不是放假，只是趁空檔接機，送他們返家後，便要繼續為新劇開工！

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