第2場個唱 舞台機關恢復運作 容祖兒大曬冷：抵睇十倍

【明報專訊】樂壇天后容祖兒前晚於紅館舉行第2場《Pretty Crazy演唱會》，經過首場舞台故障頻頻，祖兒這晚使出渾身解數傾力演出，「機關」盡開兼交足貨，呈現頭場沒有的舞台效果及大型歌舞。她請來師兄鄭伊健擔任嘉賓，為港人發放正能量。前來捧場有鍾欣潼、關智斌、鄭希怡與女兒梁浸浸、楊政龍等。

記者：陳釗

攝影：孫華中

首場演唱會連番出問題，祖兒在第2場開場不久自幽一默：「歡迎大家來到……應該說第2場，第1場你們沒看到真可惜，因為是特別版，我未試過在紅館齋唱歌、跳少少舞便收工，最奇怪是觀眾看得很開心，更聽到有人說已值回980元票價，坐山頂的朋友都說精彩。但這晚有齊所有的機關和舞蹈，我告訴你們，9800元都會說抵睇。」

花1年時間苦練鋼琴

這晚舞台機關已回復正常操作，鋼琴成功升至半空，還有煙花效果襯托，祖兒自彈自唱《啜泣》後鬆一口氣，為是項演出，她花了1年時間學琴，粉絲叫她彈多次，她講笑叫買多次飛便看到，粉絲叫她開多場，她自嘲：「我本身開18場，現在已破了自己紀錄開19場，希望不用開20場啦。」

祖兒跟觀眾握手時，有粉絲送火龍果，她笑言：「玩嘢呀！」隨後將生果給坐前排的關智斌，祖兒不忘為對方打氣：「大家可否給關智斌掌聲，過多2、3星期就到他開騷。」

即場邀張敬軒任嘉賓

之後祖兒坐上吊車在紅館半空繞場一周，發現「火龍果」張敬軒在控制台，於是叫對方合唱，軒仔隨即和音幾句，祖兒高呼：「I love you，多謝你張敬軒。」她續說：「他除了做『火龍果』外，平時都很好，我這晚的咪高峰、耳機，可以唱得那麼舒服，是他一早來紅館幫我set好。我就給『火龍果』一個機會，找一晚當我嘉賓。」

與師兄鄭伊健合唱羅文經典

鄭伊健擔任第2場嘉賓，與祖兒合唱《一生愛你一個》後相擁，祖兒笑說：「多謝你，大佬！」伊健回應：「我不是你大佬，是你師兄，我們是同門師兄妹，都是羅文徒弟，有着獅子山下的精神。老師讓我們有機會在樂壇和演藝事業上繼續下去，除了他教導的東西，還有他的精神。」祖兒說記得老師講過，在台上無論有多少觀眾觀看，都要覺得自己是這個舞台的主持人，「前一晚（頭場）我在台上有點迷惘，腦裏一直想着老師，如果是他，他會如何處理？就算他已不在我們身邊，但他的精神很重要」。兩人合唱羅文作品《在我生命裏》，希望將正能量發放給大家。

首場因故障被cut的環節，是晚完整呈現，祖兒與20多名雜技員吊在半空中演出，雜技員隨着音樂做出高難度動作。祖兒之後以白色性感舞衣，跟舞蹈員連番勁歌熱舞，將氣氛推至高點。順利演出後祖兒展露笑顏，演唱會接近尾聲時，她向觀眾說：「無論你們覺得今晚好不好看，好肯定講，我已付出我的所有給大家。」

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