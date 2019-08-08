龔嘉欣暗嘲有人耍大牌 朱晨麗不甘被抹黑：要炒作走遠點

【明報專訊】《大醬園》自開拍以來不斷發生事端，先是朱晨麗中暑兼甩手骱，要請假休息，搞到龔嘉欣連續開廠，因欠缺休息導致耳水不平衡入院，她早前被指疑在社交網發文暗窒朱晨麗，當中提到「怕辛苦的就不要做演員」；隨後有報道指朱晨麗扮大牌，要其他演員遷就她的開工時間，事件更愈演愈烈，終爆出兩人不和傳聞。

發文澄清只請過一次假

朱晨麗昨日首度為事件澄清，在微博發文說：「拍攝《大醬園》四個多月以來，經歷了日曬雨淋，真的非常辛苦，每天累到甚至連網都不想上（也沒有時間上）！這麼辛苦，數數手指，我的確有一次是因為拍攝，而導致發燒中暑進了醫院，所以逼不得已的情况下，才和劇組請了一次假……（說明*全劇僅僅請了那一次假）」

朱晨麗表示得到劇組體諒，及時安排調動。她大嘆做主角不容易，「我深知吃得苦中苦方為人上人這個道理！所以一直以來，盡量分享正能量給大家，再辛苦也不喜歡那麼多抱怨，也不願意去解釋那麼多！但由於最近總被一次又一次的無辜抹黑，也令我明白一個道理，沉默不解釋，並不能夠平息事件，多餘的話也不想說了，只希望各種斷章取義的猜測或者抹黑，請不要跟我搭上邊好嗎？要炒作，走遠點！不送！謝謝！」

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