「狼人」曉治積曼領1.5萬觀衆拍片打氣 抗癌奧莉花紐頓莊感動落淚

曉治積曼（圖）跟奧莉花紐頓莊同是原籍澳洲之後到荷李活發展又能歌善舞的藝人，他在演唱會上聯同觀衆為她打氣。

【明報專訊】曾跟尊特拉華達（John Travolta）合演《油脂》和《天生一對》的70歲澳洲女星奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John)，去年接受澳洲傳媒訪問時透露，她第3度抗癌，今年初有報道指她已經病入膏肓，只餘下數周壽命，當時她透過經理人斥責傳聞「可笑」；日前他接受《60分鐘澳洲》訪問，承認乳癌已到第4期，但她表示不會理會醫生告訴她尚餘多少時間。周一在悉尼舉行巡迴演唱會的《變種特攻》「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）跟現場觀衆拍攝片段，一起為奧莉花打氣，令對方感動落淚。

奧莉花紐頓莊受訪時承認已經到癌症第4期，但她選擇跟它共存，「我很幸運，3次都捱得過，我仍然在這裏」。

不管尚餘多少壽命

奧莉花於1992年首次確診乳癌，接受手術及化療後康復；2013年遇車禍後，她發現肩部有癌細胞，但她第2次患癌時，並未有公開。2017年醫生告訴她癌病復發，而且擴散到骨，相信最終會要了她的命。

奧莉花在訪問中表示，她選擇不再聚焦到底醫生告訴她尚餘多少壽命，「如果有人告訴你，你最多只能多活半年，很大機會你真的只可活多6個月，因為你相信嘛。所以我在心理上，最好不要管他們估計的期限」。奧莉花稱，目前在美國加州住所，其夫John Easterling會種植大麻，主要給她紓緩痛楚；據悉這個訪問感動了很多觀衆，不少人到奧莉花的社交網留言鼓勵她。

同樣來自澳洲的「狼人」曉治積曼，正舉行世界巡迴演唱會，周一唱到悉尼，他拿自拍神棍跟全場1.5萬觀衆拍攝片段，「你好奧莉花，我是曉治，還有1.5萬個你的朋友和粉絲。你是最了不起的人，最好的媽媽，最好的大使、歌手、舞蹈員，我們都愛你」。

奧莉花獲悉後也給曉治積曼留言回應，「你真的很窩心又體貼，令我落淚」，並不忘感謝在澳洲的觀衆支持。