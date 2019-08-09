羅仲謙留港拍劇趁機造人 張曦雯演情侶不怕楊怡監場

【明報專訊】羅仲謙、張曦雯、韋家雄、張秀文及張文慈昨日出席新劇《木棘証人》（暫名）試造型。羅仲謙相隔3年再返無綫拍劇，稱被打動接拍此劇除想跟實力派演員韋家雄合作外，主要是想多點時間留港，與老婆楊怡展開造人大計。張曦雯表示有幸跟羅仲謙合作，劇中更有不少親熱戲，笑言不怕楊怡來監場會尷尬，因大家是演員會明白的。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

羅仲謙（謙仔）劇中飾演便衣警員，是貼地「散仔」。他稱被該劇打動，其中原因是可跟實力派演員韋家雄合作，「我老婆楊怡以前跟韋家雄合作，我未合作過」。他稱楊怡掛念「娘家」的台前幕後，原本陪他開工，可是自己報錯日子，又透露老婆近期多接廣告、登台工作，今年內不會拍劇，因彼此有共識展開造人計劃。可有要求減少動作戲，以免耗損體力，影響造人？他笑說：「我對自己體能有信心，無問題，生仔要實行了，前兩年我有一半時間在內地工作，今次會留港半年拍無綫劇，多點時間在港。」

謙仔想夫妻檔拍劇

謙仔稱婚後想過再跟老婆楊怡合作拍劇，但好多人勸阻，擔心他們為工作起爭拗，但他充滿信心說：「老婆是視后，演技好，值得我參考，而且作為老公，我都相信女人第六感強，置業方面都相信她的眼光，我反而睇不通。」他透露在外地有物業，有意再於本地置業，但目前樓價依然企得硬，所以仍未入市。

張曦雯期待楊怡探班

張曦雯與張秀文劇中與謙仔有感情線。張曦雯稱以前曾跟謙仔在聚會碰頭，但交流不多，今次榮幸與謙仔做對手，劇中更有親熱戲。不怕其妻楊怡探班監場會尷尬？她笑說：「不會，大家都是演員，明白的，電視尺度有限。我期待見楊怡多一點，她是出色演員，想跟她傾偈。」她透露劇中飾演律師，但要應付驚險動作戲，若劇情有需要不介意性感示人，因以前都著過三點式出鏡。

張秀文擔心角色破壞形象

張秀文穿露肩裝、晒長腿，她感恩造型配合夏天，不用著厚衫捱熱，但今次扮貪慕虛榮的港女，被踢爆瞞謙仔偷食，她笑說：「我的角色衰格，都驚惹觀眾討厭，希望劇情發展下去，可以盡力挽回形象。」她又自爆去完首爾旅遊，狂食泡菜火鍋，肚皮變鬆，要在開劇前努力收身。

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