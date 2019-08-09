卓林Andi十指緊扣露面 趙式芝開心舊愛找到另一半

【明報專訊】吳卓林與另一半Andi前晚現身婚姻平權協會發布會，十指緊扣大曬恩愛，又大方合照，但未有接受訪問，卓林便拖着Andi入場。同場有婚姻平權協會發起人趙式芝、王賢誌及王曼喜，他們的另一半都有出席。鄧達智的另一半陳梓欣醫生因要做手術未能到場。

鄧達智旅行慶祝結婚兩周年

鄧達智表示台灣同性婚姻已合法化，希望香港未來會行到這一步，他稱內地可能快過香港，因香港保守好多。下月9日是他與陳梓欣醫生結婚兩周年，到時會去泰國旅行慶祝。

趙式芝表示婚姻平權協會成立後首次舉行活動，可以代表同志去爭取平權，目標希望5年內香港同志婚姻合法化。是否合法化才再婚？她說：「當然想，現在香港不承認。台灣做了調查，不被認同的同性婚姻，會打擊同志自信心和自尊。」趙式芝透露JW是她的另一半，她甜笑道：「她是我女朋友。」與前度Sean離婚，所有事已搞掂？她說：「好難講搞唔搞掂，法律不承認，現在好似兩人分手。（資產如何分配？）分配不到。我和Sean好少見面，但知她找到另一半，戥她開心，祝福她，相信兩個人好夾。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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