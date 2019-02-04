李英愛開微博派心冧粉絲 24小時僅255人關注

李英愛主演的《大長今》當年在內地深受歡迎，據說前國家主席胡錦濤都是粉絲。

【明報專訊】經典韓劇《大長今》現年48歲女星李英愛，近年家庭、事業兩忙，除了照顧一對龍鳳胎外，還忙於打理護膚品生意。她主演的新片《Find Me》預計於今年內上映。

出道20多年以來從未開設任何個人社交網站的李英愛，前日終於踏出第一步，不過她並非選擇facebook、Instagram或Twitter，反而登陸微博，率先與內地網民溝通；所以不少人估計，愛姐此舉是否為了旗下護膚品牌進軍內地市場而鋪路。

疑為進軍內地市場鋪路

李英愛在微博所發的第一帖，附有片段，跟內地網民打招呼，用普通話自我介紹稱，「大家好，我是李英愛」，片段附設中文字幕。她表示現在開設微博，非常期待跟大家在這裏多多溝通，請大家多多關注，最後愛姐還不忘擺出心心手勢冧粉絲。

宋承憲粉絲數目498萬

李英愛開設微博可能過於低調，內地粉絲似乎未留意到她，加上其微博未有官方驗證，導致她登陸微博超過24小時，截至昨晚為止，僅得255名網民關注，相當慘淡。

事實上，早已有不少韓星在內地開設微博帳戶，愛姐在韓劇《師任堂》的拍檔宋承憲，年前曾跟《花木蘭》劉亦菲拍拖，就愛以微博跟內地影迷互動，粉絲數目多達498萬；童星出身的《繼承者們》女星朴信惠，開微博近8年，粉絲更超過1100萬，相當厲害。

漸多日本星進駐微博

今年不少日本男藝人也進駐微博，例如《晚9朝5》山下智久及「萬人迷」木村拓哉，分別有172萬及160萬粉絲；就連開微博不足一個月的加拿大樂壇小天王Justin Bieber，其微博也火速有107萬人關注。所以李英愛必須好好經營社交網，才不至於粉絲數目太冷清。

文：蘇珮欣