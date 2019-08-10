周柏豪清空IG逾7000帖子 經理人：給他空間靜一靜

周柏豪（左）主演的內地電影《禁錮之地》將於8月30日正式上映，他的照片在海報上佔重要位置，看來未受影響。

【明報專訊】周柏豪於7月2日在Instagram呼籲登記做選民，留言「記得登記做選民 最後今天」，豈料惹來內地網民炮轟，有留言叫周柏豪不要返內地掙人民幣，又謂感失望，斥他「港獨」。他曾在微博解釋是呼籲香港市民行使選民登記的權利及義務，是愛護國家、愛護香港的合法行為，但這帖被河蟹。隨之而來是原本參加重慶的音樂節被除名、他的歌曲一度被大陸音樂平台下架，周柏豪在社交平台「潛水」，但至昨日凌晨有異動。

周柏豪的IG由原來的7000多個帖子，於昨日凌晨開始刪除，至昨午已完全清空。有粉絲在微博留言：「睇住IG每一次刷新就少一啲，一點一點咁刪晒，真係心痛。」、「IG的帖已經沒了！從昨晚擔心到現在，又氣又難過！」

今出席活動 不接受訪問

周柏豪的「清空行動」只限IG，微博與facebook仍完整保留，他沒有解釋刪IG帖子的原因，粉絲紛紛在他的經理人微博留言，其後經理人發文表示︰「他沒事，有我在旁守護，大家乖，你們給他空間靜一靜，好嗎？Stay Positive，No Worry，Be Happy，Keep Going，Everything will be fine。」不少粉絲留言撐柏豪：「重頭來過，我們是你的後盾」。又鼓勵他一切都會好起來，清者自清。周柏豪上月中曾出席書展活動，但不接受傳媒訪問，有意迴避被追問內地網民的圍攻。今日他會在港出席《憤怒鳥大電影2》的宣傳活動，將再面對傳媒，不過大會事先張揚，柏豪今日不會接受訪問。

主演內地電影月底上映

周柏豪主演的內地電影《禁錮之地》將於本月30日正式上映，近日在網上展開宣傳，播映預告片與海報先後曝光，周柏豪的照片在海報上佔重要位置，看來未受影響。這個月來有內地網民認為周柏豪未清楚表明立場，就早前不少藝人表態是「護旗手」，但他未有表示。有揣測他的電影上映前進行IG「清空行動」，未知是否以行動表態。

曾呼籲登記做選民

呼籲登記選民惹內地網民圍攻後，周柏豪於7月4日曾解釋道：「中華人民共和國香港特別行政區政府呼籲市民行使選民登記的權利及義務，是愛護國家愛護香港的合法行為，應以正面態度對待，予以支持。」不過，這帖被河蟹，柏豪同日再留言：「不再多說，繼續做好自己，保持正面心態正能量，繼續做好成為你們的榜樣，感謝明白我的人，同樣愛你。」他也成為沉默的一個。

李佳芯也因為在社交網呼籲登記做選民，惹來攻擊指她「港獨」，不少內地網民留言封殺，又要求取消她擔任電子錢包的代言身分。李佳芯回應網民，稱「港獨」二字從來沒有在她的腦海或心裏出現。

娛樂組