驗孕4次 嚇到手震 葉翠翠宣布懷第3胎

【明報專訊】37歲葉翠翠與丈夫周曉東於2015年結婚，育有分別兩歲大仔「小王子」Jake及一歲細仔「小小王子」Triton。翠翠昨日在社交網分享超聲波照片，宣布懷第3胎喜訊，目前未知BB性別。她透露原本沒想再生，當得知懷孕時，她嚇一嚇兼手震，先後用了4支驗孕棒去確定。她稱丈夫之前都怕她湊兩個仔辛苦，反對再生第3個，但知道將再做爸爸後好開心。

葉翠翠昨日在社交網上載拿着超聲波照片的自拍照，她留言：「本來都沒有打算再來一個，可能上天覺得我哋屋企未夠熱鬧，中醫話我補身補得太好，西醫話係天意。這幾星期都沒有做直播，因身體覺得好累，妊娠反應，現在好了很多，下星期開始可以同大家直播了。但也希望給未能懷孕女士一點希望，我都曾經花了一年以上時間調理身體睇中醫，食補充品幫助自己，如果不是有婦科疾病的女士，只要找對方法，願意去試，堅持都能懷孕的。加油！」她又指今次懷孕後仍未察覺，直至發現有段時間未有月經，便試用驗孕棒，還驗了4次，說不敢相信，嚇到手震。

補身太好容易有BB

葉翠翠接受《明報》訪問，她說自己平時月經好準，發覺遲了便驗一驗。她之前買了好多驗孕棒及排卵棒，驗完兩支都懷疑是否放太耐壞了，到試完第3支後，致電給相熟中醫詢問會否有錯？對方說不會，並說她補身太好，容易有BB。她收線後用不同牌子的驗孕棒再驗多一次，證實是真時，她都手震。

暫時未知仔定女

葉翠翠稱生完第2胎時，她想過生第3胎，但老公反對，說她照顧兩個仔好辛苦，她亦被說服。到她證實懷孕後，老公聽到好開心，跟之前反應不同。翠翠未知BB是仔定女，之前她常被問是否想追個女？她說生多個都不是指定要追個女。

娛樂組

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