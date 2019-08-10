許芷熒曬婚照報喜 承諾一起到白頭

【明報專訊】現年30歲的2011年港姐季軍許芷熒（前名許亦妮）昨日宣布與拍拖兩年的圈外男友Alexander結婚，她在在社交平台上載多張婚紗相，撰寫千字愛的宣言，分享與未婚夫的相識經過。她形容兩人經好友梁麗瑩介紹認識時，有種相逢恨晚的感覺。她對Alexander讚不絕口，好照顧及保護她，承諾一起到白頭。

感覺上天早有暗示

婚照見到兩人甜蜜對望，許芷熒獲Alexander吻額頭時，甜笑望着鏡頭。許芷熒留言表示兩年多前返教會，當時祈禱希望遇到一個彼此會互相珍惜及愛護的伴侶。那天晚上她的好姊妹梁麗瑩突致電說有個男生一直想介紹給她，當她認識Alexander後彼此很投契，有相逢恨晚的感覺，覺得是神讓他們遇上。她指自兩人相識那天起，身邊的人都說Alexander會是她的丈夫，因兩人有夫妻相。最令她驚訝是知道未婚夫的名字是Alexander，因有人說她讀幼稚園時，每天放學都說「Alexander」這名字，她回想感覺像上天一早已跟她暗示將來丈夫的名字。

「害怕有一天說再見」

許芷熒表示影婚照時，她已有想流淚的感覺，看到Alexander也眼有淚光，彼此有一種捨不得對方的感覺。她說：「我現在已開始捨不得你，已害怕有一天要和你說再見，又不知要再等多久才能再在同一個時空裏相遇。」她讚未婚夫過馬路時，永遠站在有車駛過來的方向，用身體擋着確保她不會有危險。還有下班後風雨不改要吃她煮的晚餐，又會寫情信說有多愛她。Alexander求婚時，她沒想便答應。曾有朋友跟她說：「你將來選擇丈夫，一定要選擇一個處處保護你、處處緊張你、連冲涼都怕你會跣親嘅男人。」她說找到了，決定組織家庭，一起到白頭。她承諾：「我將會用一生的時間來珍惜你，愛護你、支持你、尊敬你、崇拜你。」

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