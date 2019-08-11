朱千雪峇里浪漫完婚 姊妹團送嫁變喊包

【明報專訊】現年31歲的2012年香港小姐季軍朱千雪，早前被本報發現與拍拖5年的醫生男友吳昆倫（Justin）秘密入紙申請結婚。她曾表示婚事從簡，但原來本月3日已在峇里舉行浪漫婚禮，她與丈夫Justin亦已返港，昨日向傳媒發放婚禮照片，分享喜悅。朱千雪的好姊妹岑杏賢、張嘉兒、湯洛雯、李雪瑩、蔣家旻及劉倩婷組成靚靚姊妹團，她們見證朱千雪出嫁都感動落淚，岑杏賢接獲花球覺得好有意義。朱千雪在婚禮上感謝兩人的媽媽，讓他們成為兒時玩伴，一起長大。

朱千雪與吳昆倫（Justin）是青梅竹馬的好朋友，緣分早於他們出世時開始，大家的媽媽在同一間醫院的產房生小孩，Justin比她早3日出世，小時候靠媽媽接觸，長大後建立友誼及感情，並決定結婚。朱千雪眼中的Justin是細心會為他人着想的好男仔，大家性格相似，很投契。早前他們去旅行時訂婚，5月入紙申請結婚。

本月3日舉行婚禮 80親友出席

朱千雪曾表示會先簡單在律師樓簽字，未決定婚禮。其實她已秘密籌備，本月3日已在峇里舉行婚禮，有80名親友出席見證。當日中午，朱千雪爸爸挽着她的手進入玻璃教堂，將女兒的手交給Justin，兩人宣讀誓辭及交換戒指，正式成為夫婦。一對新人於儀式後在教堂外和賓客影相，並進行拋花球儀式，由岑杏賢接到。

感謝雙方媽媽選同一醫院生B

婚宴上朱千雪與Justin簡短致辭，感謝各親友由美國、加拿大、新加坡及香港到來。他們感謝雙方父母，特別是兩名媽媽，因她們選擇在同一醫院生BB，而且一直保持聯絡，每年幫他們幾個同產房出世的小朋友舉行生日會，所以他們才會成為兒時玩伴，一起長大，直至今天也是對方的好朋友。Justin媽媽特別調校一種名為「新抱茶」 的茶葉，送給在場親友。婚後兩人需要先完成手頭上的工作和學業，才會再作之後安排。Justin先回新加坡，千雪則專心完成最後一年法律系的課程和相關實習。

昨設午宴招待男家親友 避見傳媒

昨日Justin與朱千雪於跑馬地會所設午宴招待男家親友，傳媒在門外採訪時，有人傳話說一對新人不會出來接受訪問，到下午3時親友陸續離開。朱千雪駕車從後門離去，未見Justin在旁，新郎哥全程避見傳媒。千雪昨晚在社交平台分享峇里婚照，留言說8月3日舉行一個簡單的儀式，承諾互相分享一個平凡但有意義的生活。

岑杏賢接到花球喊完又喊

岑杏賢從好姊妹手上接到花球，說千雪拋給她，覺得特別有意義。她自爆全程做「喊包」，最感動是見到千雪著婚紗步入教堂時，大家都忍不住流淚。她在婚宴做司儀，看到之前在愛爾蘭幫他們影的婚紗相，她又忍不住喊。她透露婚禮當日下雨，幸沒影響，因在教堂外影完大合照才落雨，影相時好好太陽。

湯洛雯想做契媽 催千雪生B

湯洛雯說好感動，大家都忍不住喊，她聽到他們講誓辭時更淚崩，好替千雪開心，好甜蜜，見證童話故事發生。再加上岑杏賢接到花球，喜上加喜。她祝福千雪幸福快樂，快些生個BB，到時她可以做契媽。蔣家旻亦被感動到喊，她稱一對新人好堅強，千雪無喊，但見一班姊妹喊都被感動想喊。

娛樂組