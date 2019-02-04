Marvel超級英雄片擊敗《星戰》《007》 榮登美國史上最賣座電影系列

第5位：《蝙蝠俠》系列——《蝙蝠俠》電影系列已拍了11集，外傳如《小丑》亦將緊接登場。

第1位：Marvel超級英雄片系列——Marvel超級英雄片能夠登上美國史上最賣座電影系列的榜首位置，全球票房冠軍《復仇者聯盟4：終局之戰》（圖）居功至偉。

【明報專訊】今年暑假快將結束，早前上映的Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：決戰千里》及彼思動畫《反斗奇兵4》等電影續集票房報捷，可謂意料之內。最近有電影網站統計，若把通貨膨脹計算在內，美國史上最賣座的系列作品，正是憑《復仇者聯盟》等23齣電影共收88.8億美元（約692.6億港元）的Marvel超級英雄片稱冠，大幅拋離《星球大戰》、《007》、《哈利波特》和《蝙蝠俠》等系列，難怪長拍長有。

早前有外媒報道，美國史上最賣座的電影竟然是1939年開畫的經典愛情片《亂世佳人》，當年它的本土票房勁收2億美元（約15.6億港元），若把通脹計算在內，相等於今日收18.2億美元（約142億港元），輕易擊敗《星球大戰：原力覺醒》或者《復仇者聯盟4：終局之戰》等科幻巨製。

然而《亂世佳人》獨一無二，難以跟擅長拍續集的荷李活商業模式相提並論，例如《007》系列由1963年推出《鐵金剛勇破神秘島》開始，至今已拍了25集；《星球大戰》系列自1977年面世至今，正傳跟外傳合共11集，美國當地累積票房分別錄得58.9億及68.7億美元（約459.4億及535.8億港元，已把通脹計算在內），面對如此龐大收益，電影公司怎會輕言結束？

不過，《星球大戰》及《007》畢竟只是美國史上最賣座的電影系列第2和3名，冠軍寶座由獨攬88.8億美元（約692.6億港元）的Marvel超級英雄片穩佔，相信短期內亦難以改寫紀錄。

何時出現「復仇者疲勞」？

自2008年推出《鐵甲奇俠》起，Marvel電影公司不斷開拍《雷神奇俠》、《美國隊長》、《銀河守護隊》和《復仇者聯盟》等系列，尤其後者更是賣座保證，今年初開畫《復仇者聯盟4：終局之戰》擊敗《阿凡達》，取而代之成為全球最賣座電影冠軍。隨着Marvel電影步入第4階段，明年將推出《黑豹》及《奇異博士》等更多續集，直至觀眾出現《阿凡達》導演占士金馬倫（James Cameron）口中的「復仇者疲勞」為止。

至於其他賣座系列還包括排第4位的《哈利波特》（約280億港元）、第5位的《蝙蝠俠》（約275億港元）、第6位的《蜘蛛俠》（約232億港元）、第7位的《變種特攻》（約221億港元）、第8位的《侏羅紀公園》（約205億港元）、第9位的《星空奇遇記》（約199億港元）、第10位的《魔戒》（約192億港元）。