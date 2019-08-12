傷後復工廣州宣傳新片 80保安護駕 任達華感謝妻女8星級的愛

任達華雖然在公開活動中被突襲受傷，但昨日仍會跟粉絲握手。（攝影/採訪﹕娛樂組）

【明報專訊】任達華（華哥）上月20日在中山出席活動時遇襲，被兇徒用刀刺傷腹部及右手4隻手指，做手術及住院5日後回家休養，康復進度理想。華哥昨日復工，到廣州一個商場出席電影《小Q》宣傳活動，他右手手指包紮着及戴上護手托。大會為確保華哥安全，安排兩名保安貼身保護，現場亦有80名保安分佈在不同位置。華哥發表感言說逆境中最重要有家人及朋友陪伴，他感謝太太琦琦及女兒Ella給他8星級的愛及家庭。

娛樂組

華哥受傷至昨日逾3星期，昨日復工為電影《小Q》到廣州宣傳。他於下午2時抵達舉行活動的商場，在多名保安護送下進場，他精神甚佳，笑容滿面與兩邊的觀眾打招呼及握手，其間有人大叫：「華哥加油！」他笑着點頭多謝。他的右手包紮着及戴上護托。電影公司安排兩名保安在華哥身邊，一前一後全程盯着台上狀况，還有80名保安分佈在活動範圍，以全程保護華哥。

踎低與導盲犬合照

華哥坐着接受訪問，但當導盲犬出現時，華哥忍不住踎低與牠合照，還找位置遷就導盲犬，務求拍出好畫面。其間台上發生小插曲，有工作人員推出戲中場景的棒球蛋糕時，可能過於大力踏上舞台，突然「嘭」一聲，華哥聞聲回頭，對工作人員笑說：「你嚇死我。」事後華哥說是小問題，沒嚇倒。

華哥說《小Q》是他從影以來很喜歡亦很不一樣的電影，所以選擇傷後復出的第一次站台給了《小Q》。他沒多提傷癒情况，但據知需要8星期，手的傷口才能完全康復。

逆境中最重要有家人陪伴

華哥在台上多次表示，在逆境中最重要有家人朋友陪伴，自然勝過一切，就好像電影《小Q》中的角色一樣，有愛沒難題過不了。

華哥之後接受訪問，特別提到這段時間太太琦琦和囡囡Ella給他8星級的愛：「多謝大家關心，特別是我太太和女兒、朋友，我諗世界上陪伴係最重要，仲因為咁給我有個8星級嘅家，囡囡煮甜品，太太也特別為我煮好嘢！」華哥透露為配合《小Q》8月15日在香港上映，本月14日他會出席視障人士愛心場，再與香港朋友見面。

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