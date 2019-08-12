聞小孩咆哮聲 陳家樂動彈不得

【明報專訊】靈異節目《恐怖在線》主持潘紹聰前晚舉行11周年聚餐，與他合作拍電影《綁靈》的陳家樂、麥家瑜和岑日珈亦有到場，分享拍片時奇怪經歷。陳家樂稱自小收聽潘紹聰講鬼故，試過往馬來西亞宣傳電影，在酒店經歷怪事：「當日太疲累，在助手的酒店房想小睡30分鐘再開工，突然感到牀邊有股壓力愈逼愈埋身，後來有小孩聲在耳邊大聲咆哮『起身呀！』我突然驚醒睜開眼，看不到小孩卻全身動彈不得，隔了10分鐘才能活動。當晚告知助手，對方嚇得整晚不敢睡。」家樂曾懷疑太疲倦致精神欠佳才感應到靈體，但他沒做過害人的事，所以不太驚。

潘紹聰：有些人冥頑不靈

麥家瑜首次接拍恐怖片，拍戲前聽前輩教路帶護身符傍身，但在所住酒店遇過驚嚇事：「衣櫃內的燈全晚自動亮起多達6至7次，關好又再自動開。後來我好嬲大聲喝罵就停止了，可能發脾氣嚇走這招有效。」她事後回想也驚到手震，但她說可以繼續接拍靈異片挑戰自己。

潘紹聰準備帶隊在農曆七月十四到偏僻地方燒街衣。對於香港近期社會氣氛緊張不穩，潘紹聰認為人絕對比鬼更恐怖：「有些人冥頑不靈，問極不答，只識耍太極。（比鬼更惡搞？）鬼可以找師傅夾中指，但人夾極都不肯講出來。」

記者：林蘊兒