慨嘆每次舞台表演都是倒數 周慧敏台北開騷落淚：可能不再來

【明報專訊】「玉女掌門人」周慧敏前晚於台北小巨蛋舉行《一萬天荒愛未老》30周年巡迴演唱會，相隔25年再到台灣開個唱，她感謝粉絲多年來支持，她開場不久已感動哽咽說：「我知道我不可能永遠都有這種魄力，辦這麼大的舞台表演，每一次都是倒數了。」 尾聲時她更激動落淚說：「在你的回憶裏面，有一個叫周慧敏的人陪伴過你成長。看到這樣的畫面我很感動，以後可能不會再來了。」

圖文：中國時報

周慧敏開騷前台灣有颱風及地震，令她擔心，幸好順利舉行。她開場時以性感天使造型亮相，歌迷歡呼聲不停。她開場哽咽說：「很開心台灣朋友沒有把我忘記，我愛你們，這幾天天氣變化很大，又地震、又颱風，能在這邊過30周年，太感恩了。」她的好友古巨基擔任創意總監，還請來林隆璇、張立昂擔任嘉賓。

與張立昂開心擁抱

她全晚換了8套服裝，她穿紅色低胸長裙與林隆璇合唱《流言》，她說一直看着林隆璇，被他的眼神迷住了。林隆璇笑指兒子林亭翰想與周慧敏合唱，於是對他說：「爸爸你有點感冒，還是我上台幫你唱。」他笑言兒子很貼心。

周慧敏又邀請電影《等一個人咖啡》中的男友張立昂合唱，張立昂冧爆說：「我最愛的老闆娘，我們終於能夠在一起啦！」兩人開心擁抱。

陪伴大家成長

感性的周慧敏在演唱會激動說：「我知道我不可能永遠都有這種魄力，辦這麼大型的舞台表演，每一次都是倒數了，要一起享受快樂好嗎？」

她見台下有年輕歌迷，笑問：「我剛出道時，你們幾歲？這麼小就喜歡『周慧敏姊姊』，是我的榮幸啊！」

尾聲時她哭着說：「在你的回憶裏面，有一個叫周慧敏的人陪伴過你成長。看到這樣的畫面我很感動，以後可能不會再來了，謝謝你們的等待。25年前我人生第一場演唱會在台灣舉行，現在又回來，這感覺太圓滿了。」