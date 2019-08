【明報專訊】上周五美國新片上映日,相當熱鬧,共有5齣新戲開畫,其中以《忘形水》金像導演基拉莫狄多路(Guillermo del Toro)監製、《無名屍詛咒》(The Autopsy of Jane Doe)安德烈奧代爾(Andre Ovredal)執導的驚慄片《講鬼故》(Scary Stories To Tell In The Dark),成績最好,單日收876萬美元(約6832萬港元),成為票房冠軍。《講鬼故》講述1968年的美國,某豪宅內住了充滿恐怖秘密的女孩莎拉,她把悲慘人生寫成一本書。及後一群年輕人到豪宅探險,過程中發現了這本故事書,並發覺書中所寫的故事都一一成為現實。

至於上周的票房冠軍《狂野時速:雙雄聯盟》,穩守亞軍位置,累積收9020萬美元,估計集合周末3天快將突破1億美元。

另一新片是改編美國長青動畫系列的真人演出電影《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》(Dora and the Lost City of Gold),單日收650萬,位列票房榜第3。