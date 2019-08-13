資深演員夏萍離世 享年81歲 林家棟：契媽走得安詳

【明報專訊】資深演員夏萍（原名：盧少萍）於8月5日逝世，享年81歲。夏萍入行逾60年，粵語片年代是女主角，參演電影逾200部，其中包括《小婦人》與《金粉世家》等。後期轉戰電視，上世紀80年代加入TVB參與劇集也逾百部，2005年在TVB頒獎禮獲頒「萬千光輝演藝大獎」，在熒光幕最後演出是2015年拍攝的《城寨英雄》。夏萍住護老院時曾中風，血壓高又有糖尿病，最終不敵病魔。夏萍被送入醫院，她的家人與契仔林家棟也趕及返港陪伴，安詳離世。其喪禮定於8月19日晚於萬國殯儀館設靈，翌日早上出殯。

娛樂組

夏萍於8月5日逝世，契仔林家棟證實契媽死訊，林家棟說：「契媽是5號在醫院離開，她之前住老人院時，曾中風，加上身體麻麻，血壓高又有糖尿病，醫生說幫她捱多了個幾星期才離開。」他稱夏萍病倒入院時，自己正在內地工作，接到消息便趕返港，又聯絡她的女兒與孫到醫院送別。林家棟說：「契媽經常說想舒舒服服，又擔心走的時候孤獨，今次好彩，我趕得切回來，家人都在，契媽走得好安詳，她的兒子因為在內地工作，稍後會返港出席喪禮。」

下周一設靈 林家棟憶「母子緣」

林家棟透露有關夏萍的喪禮安排，於8月19日（下周一）設靈，因近年她愛聽佛經，故喪禮以佛教儀式進行。問家棟會否以契仔身分帶孝？他稱到時要問師傅，自己是出心，要做的也會做。回憶跟夏萍結「母子緣」，他記得兩人初合作是電視劇《緣來沒法擋》，他很欣賞這位前輩性格爽直，「最難忘是契媽幫我𢱑痕，在古裝街拍《金裝四大才子》，天氣悶熱，好多蚊咬，她的指甲好尖，幫我𢱑痕好舒服，所以我們有兩母子的稱呼」。

古天樂感惋惜 祥仔：對後輩親切

演協會長古天樂為夏萍逝世感惋惜，「夏萍姐是出色演員，前輩的離開是演藝界損失」。演藝人協會聯絡夏萍的家人，身後事的安排有需要可提供協助。黎耀祥（祥仔）得知夏萍姐離世感愕然，他說近年較少見，知道她行動不太方便。夏萍姐給他的印象是性格爽朗、好豁達、大情大性，對後輩好親切，無所不談。早幾年夏萍姐拍很多張乾文監製的劇集，張乾文好照顧她，盡量不讓她走動太多，有時見她開夜班，都會來看她。

兩段婚姻 育有一對子女

夏萍人稱「Apple姐」，經歷兩段婚姻，首任丈夫是演員江一帆，兩人育有一對子女，後來離婚。第二任丈夫張雲是樂師，兩人沒有子女，張雲於1991年逝世，她跟前夫所生的一對子女鮮來往。2015年，獨居的夏萍在家中跌倒超過10小時，最後被發現並送往醫院治療，之後被安排入住養老院，方便有人照顧。

出道擔正女一 演技受讚賞

夏萍曾接受訪問講述入行經過，說是誤打誤撞，當年見報章刊登招聘演員，自己連演員或演戲是什麼也不知道便去報考，她被錄取加入娛樂圈。天生一副明星相，樣子跟荷李活影星柯德莉夏萍相似，故取藝名夏萍。她初出道便成為女主角，走玉女形象，在《小婦人》中演二家姐夢湘，男主角是張瑛，後來演《金枝玉葉》與《金粉世家》等。

之來夏萍加入電視台，演活不少媽媽角色，由慈母到巴辣的也難不倒她。夏萍後期也有參與電影演出，在《九品芝麻官之白面包青天》中演周星馳的母親，給觀眾留深刻印象。在《烈火戰車》中她飾演錢嘉樂外婆，憑此片入圍《第15屆香港電影金像獎》的「最佳女配角」。她的演技受讚賞，2005年在TVB頒獎禮獲頒「萬千光輝演藝大獎」，她說演戲幾十年講過很多對白，領獎時不知道要講什麼，只懂說「多謝，多謝」。