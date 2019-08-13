車婉婉：會為梁舜燕祈禱

【明報專訊】車婉婉、狄以達前晚為《流行經典50年》節目錄影，狄以達獲主持「舞王修」胡楓（修哥）大讚舞技，他即場施展招牌式倒立動作，舞技了得。

車婉婉最近寄情湊仔，透露之前花4個月時間拍攝劇集《大醬園》，非常辛苦，幸全劇演員一起熬過去，她說：「對上拍《牛下女高音》時，因為廠房太凍，我試過嘔吐，要入醫院吊鹽水。」有傳朱晨麗拍《大》劇請假，跟龔嘉欣鬧不和？車婉婉表示不知情，「拍攝時兩個都在場，無請假，應該沒有什麼事」。談到資深女演員梁舜燕因病入院，車婉婉表示認識對方多年，之前合作劇集《好日子》，「知道她不舒服，會為她祈禱，她超級專業，開工永遠早到，是個醒目的老人家，希望她好好照顧身體」。

狄以達回歸旺角開跳舞學校

狄以達在節目中會以歌舞演繹郭富城的歌曲，他大讚87歲修哥才是舞王，幾年前有幸在節目上跟他跳舞，今次綵排時也見到修哥好活潑，他說：「我的心願是跳到80、90歲，希望可以好似修哥咁叻。」他透露正籌備開設第3間跳舞學校，今次選址旺角，他說：「其實8年前在旺角開第一間店，但不敵加租，最終才轉戰九龍東，現時將軍澳及九龍灣也有分校。」他稱節目中伴舞的舞蹈員，都是出自他的跳舞學校。問他現在有否親自開班教跳舞？他笑說：「我多數訓練老師，未必教到太多，目標想每區都有服務。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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