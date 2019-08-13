預告包青天有愛情線 譚俊彥咀嘴姚子羚

【明報專訊】譚俊彥（Shaun）昨日到商台宣傳《包青天再起風雲》。Shaun本來想以古裝造型跟大家見面，但基於安全理由，只可盡自己最大努力為劇集宣傳，不過很開心出街時得到觀眾打氣支持：「尤其我每朝都去跑步，很多人想跟我合照，但我無著衫，又成身汗，所以真的不好意思，但得到支持感到很開心。」

Shaun表示爸爸狄龍每晚都有捧場，「父親說跟他的版本不同，不能相提並論。我們有搞笑和愛情元素，不是傳統《包青天》，知道大家一定會將我們跟爸爸和金超群，以及其他版本來比較」。對於口碑好壞參半，Shaun認為有搞笑元素一定會有人覺得過癮，也有人會問在做甚麼，「雖然劇集現在播的時機未必是最好，但起碼我們是散發正能量」。

為張振朗平反

Shaun預告包大人的愛情線快將出現，並大爆有kiss場面，他笑言：「未見過呢？所以要看了。那個kiss是很搞笑的，姚子羚給我惜完後，整塊面都黑了，要即刻幫她清洗，都幾得意。其實與蝦頭差點都惜了，但我不會蝕給她，等下套吧。」他又為「展昭」張振朗平反，指對方只是跟劇本演繹角色。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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