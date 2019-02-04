青少年選擇大獎 奪3獎BTS宣布放長假 《復仇者聯盟4》成為電影大贏家

羅拔唐尼奪最佳動作片男演員獎，他也是《復仇者聯盟4：終局之戰》出席頒獎禮的重要代表。（法新社）

【明報專訊】2019青少年選擇大獎頒獎禮前日在加州舉行，史上最高票房電影《復仇者聯盟4：終局之戰》，橫掃4獎成為大贏家；韓國防彈少年團（BTS）跟加拿大創作男歌手Shawn Mendes各得三獎，在音樂組平分秋色；至於電視劇方面，則以《河谷鎮》奪4獎成績最彪炳。

先說電影獎項，《復仇者聯盟4：終局之戰》奪最佳動作片獎之外，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）擊敗同片的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）及「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth），奪得最佳動作片男演員獎。「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）力壓同片的「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson），贏得最佳動作片女演員殊榮。至於片中扮演魁隆的佐斯布林（Josh Brolin），則奪得最佳電影奸角獎。

跟《復》片同屬Marvel旗下的《蜘蛛俠：決戰千里》亦成績不錯，贏得最佳夏日電影之外，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）和辛蒂雅（Zendaya）也分膺最佳夏日電影男女演員，所以Marvel出品的電影今年合共贏得7獎。另外，《阿拉丁》奪得最佳魔幻電影及男女演員等3獎；至於去年在美國錄得1.74億美元（約13.5億港元）票房的《我的超豪男友》，則捧走最佳喜劇電影。

Shawn Mendes膺音樂3獎

音樂方面，加拿大創作男歌手Shawn Mendes贏得最佳男歌手、夏日男歌手及夏日歌曲等3獎，跟他平分秋色的韓國男團BTS則贏得最佳國際藝人、夏日巡演及合唱歌等3獎。值得一提的是，同樣來自韓國的女團Blackpink，她們的《DDU-DU DDU-DU》奪得最佳組合歌曲殊榮。

提起BTS，他們並未到場領獎，前晚在首爾蠶室奧林匹克公園的KSPO DOME為代言的樂天免稅店演出，其後BTS所屬經理人公司Big Hit娛樂於官方社交媒體公告，BTS的7名成員從昨日起開始放大假，聲稱這次是BTS出道6年以來，首個正式長假期。事務所表示，長假是為了一直不停奔跑的成員能夠「充電」，讓他們可以享受短暫但自由的平凡生活機會，BTS會按照成員各自意願展開假期，懇請粉絲若遇上BTS，給予他們空間，不要妨礙他們。

Taylor Swift奪偶像獎

至於新增的偶像獎，成為樂壇天后Taylor Swift的囊中物，身穿Versace彩色套裝到場的Taylor致謝時除了多謝粉絲支持外，又宣布本周五（16日）會推出全新歌曲《Lover》。

至於電視劇獎項方面，以一群高中生為主角及圍繞小鎮謀殺懸案的《河谷鎮》，贏得最佳劇集、男女主角等4獎成為大贏家。至於影視串流平台Netflix的原創劇《怪奇物語》則贏得最佳夏日劇集及男女演員等共3獎。