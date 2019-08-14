「上等人」梁舜燕病逝 享年90歲 孫仔：嫲嫲一生無憾

【明報專訊】有「上等人」之稱的無綫資深藝人梁舜燕（Lily姐）昨午病逝，享年90歲。上周五（9日）傳出Lily姐月前發現患癌症，情况急轉直下，在香港佛教醫院留醫不太樂觀，昨日傳來她離世的噩耗，親屬陪伴走最後一程。Lily姐的孫兒阮浩棕透露嫲嫲於昨午因機能衰竭離開，走得好安詳。他表示嫲嫲熱愛演戲，在醫院時都希望康復後能繼續拍戲。不過嫲嫲演戲逾60年，曾對他說已一生無憾。

娛樂組

梁舜燕（Lily姐）最後一次出席公開活動是今年6月22日無綫劇集《好日子》宣傳活動，同月26日她到電視城出席曾勵珍的生日會，當時Lily姐精神不俗，跟同事們大合照留念。上周突然傳出她患重病的消息，有傳是癌症，據稱她入住醫院有一個月。

「走得安詳好靚 依舊優雅高貴」

本月10日Lily姐的孫仔向在醫院守候的傳媒表示，Lily姐正休息，有消息再通知。昨午傳來Lily姐離世的噩耗，她的孫兒阮浩棕發出訃告：「致各位親友：阮梁淑貞（藝名：梁舜燕）女士，剛於今天2019年8月13日下午於醫院在親屬陪同下安詳離世，享年90歲。在此答謝醫護人員的悉心照顧，亦感激各界多年來對Lily姐的愛戴，締造其在藝壇60餘載的不朽傳奇。喪禮儀式待親屬安排後再作交代。僅此訃告 女 曼莉 兒 惠源 率眾孫泣告」。阮浩棕之後在社交網留言：「感激各位對嫲嫲嘅愛戴。嫲嫲走得好安詳好靚，依舊優雅高貴。」Lily姐是虔誠天主教徒，喪禮會採用天主教儀式。

住院時望康復繼續拍劇

阮浩棕表示嫲嫲昨午離開了，主因是機能衰竭，其他病情不想多講。他稱家人都在Lily姐身邊陪伴，她走得好安詳。他讚嫲嫲一生奉獻給演藝事業，住院時都說希望康復後繼續拍劇。嫲嫲有否心願未了？他說嫲嫲講過已無憾。

香港首名新聞之花

Lily姐生於1929年1月7日，1957年加入麗的映聲擔任報幕員，先後於本地幾間電視台新聞部任職，是香港第一名新聞之花，後來她兼任藝員。任職麗的映聲時，Lily姐拍攝香港首部以直播形式製作電視劇《幸福的家庭》，被麗的電視英國總公司的刊物冠以「香港第一電視女士」稱號。

《真情》角色深入民心

Lily姐1970年轉投無綫，1975年離開後，於麗的電視及亞洲電視工作，參與不少劇集拍攝。1989年她重返無綫，拍攝多部劇集，如《真情》、《刑事偵緝檔案》、《溏心風暴之家好月圓》等。她在經典處境劇《真情》扮演刻薄計較的「上等人」，深入民心。她在不少劇集飾演慈母、嫲嫲及外婆角色，2016年劇集《城寨英雄》中，她飾演三姨婆，演技出色，其中一集「拳佬」（陳展鵬飾）瞞着不告知朝霞（王君馨飾）死訊，她察覺後留下給拳佬的信，聲淚俱下，令觀眾感動。

早前播完的劇集《好日子》及播放中的《包青天再起風雲》，Lily姐都有參與演出。而她拍好但未出街的劇集有《黃金有罪》、《唐人街》等。Lily姐於2004年獲無綫頒發「萬千光輝演藝大獎」，今年是她在無綫工作30年的日子，本來將領取「30年長期服務金牌」。

教孫仔何謂「儀態」

Lily姐向來雍容華貴，去年在壽宴上向孫仔教授何謂「儀態」時，指儀態不是影相時擺甫士那麼簡單。她認為「儀」代表儀容，一個人一定要有整齊的儀容；「態」則是待人處事時的態度要誠懇親切。她亦從來沒有退休計劃。Lily姐曾面對兩次至親離世的傷痛，她疼惜的幼子阮惠熊於1998年底因減肥過度患上厭食症，於菲律賓病逝，Lily姐傷心白頭人送黑頭人。2012年，與Lily姐相愛逾60年的丈夫阮黎明因心臟衰竭離世，令Lily姐再受打擊，要搬家療傷。