李克勤永遠懷念契媽 劉少君遺憾未見最後一面

李克勤與梁舜燕（前排中）情同母子，前年母親節克勤約她，跟他的母親、外母和太太一齊慶祝。（網上圖片）

【明報專訊】梁舜燕（Lily姐）一向深得圈中後輩敬重，她的離世令人惋惜，後輩都表達對她的懷念。李克勤與Lily姐當年在劇集《浪族闊少爺》演母子，結下緣分，克勤更成為Lily姐的契仔。上周克勤曾到醫院探望Lily姐，他昨日回覆傳媒說︰「我想尊重契媽家人，希望他們可以節哀順變。我永遠會懷念契媽，祝福她在天國平安。」他之後上載跟Lily姐的黑白合照，留言︰「這是我們最後的合照……永遠懷念契媽的雍容華貴儀態萬千。」

在《真情》與Lily姐演母子的劉少君日前到過醫院，當時因Lily姐正休息未能探望。他昨日得知Lily姐死訊感難過及突然。他眼中的Lily姐是好好前輩，大家感情好好，已當Lily姐是媽媽，遺憾未能見最後一面。

汪明荃：Lily姐值得後輩學習

去年在Lily姐壽宴上，汪明荃讚Lily姐是真女人，當年是她的訓練班導師，教化妝及儀態。Lily姐多年來從內到外都做得好好，是「真女人」的典範。她得知Lily姐離世傷感，回憶Lily姐當年是「麗的三花」之一，又靚又端莊。她好佩服Lily姐對演藝工作的熱愛及堅持，而且無論幾辛苦，都注重儀態，值得後輩學習。

薛家燕表示好難過，之前想去探望Lily姐，但聯絡不到。前日夏萍姐走了，昨日Lily姐亦離開，兩位前輩都看着她成長，希望家人節哀順變。楊千嬅讚Lily姐親切如媽媽，跟她分享人生經驗，好專業又體恤後輩。

胡楓唏噓：一個個咁走 好可惜

胡楓去年於Lily姐壽宴送上一張珍貴剪報，是Lily姐1964年奪得「最受歡迎女藝員」獎，逗得Lily姐非常開心。他對好友夏萍及Lily姐先後離世感唏噓：「一個個咁走，好可惜！」

王君馨：「Lily姐，多謝你永遠都是那麼優雅和謙卑，時時都是我們的好榜樣，永遠都咁惜我哋每一個後輩。可以和你一齊拍劇是我的福分。」無綫對Lily姐離世深表惋惜，高層樂易玲、曾勵珍分別聯絡Lily姐家人致以深切慰問，無綫並會提供適切協助。